Если не получится – это конец. NASA рискнет, чтобы возобновить работу телескопа Хаббл

Инженеры NASA наконец определили проблему, из-за которой вышел из строя самый мощный космический телескоп в мире.

Телескоп "Хаббл" был отключен с 13 июня, когда перестал работать один из его основных компьютеров. Инженеры NASA целый месяц проводили диагностику приборов и анализировали данные, и агентство наконец объявило, что они, возможно, наконец-то обнаружили проблему в неисправном регуляторе мощности, сообщает Sciencealert

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Специалисты надеются, что смогут вернуть к работе телескоп в течение нескольких дней.

"Я действительно верю, что они добьются успеха, но нет никаких гарантий", — говорит Пол Герц, директор астрофизического отдела NASA.

Приборы телескопа "Хаббл" не обновляли с 2009 года, а некоторым из них более 30 лет.

"Может ли причина поломки быть возраст "Хаббла"? Ответ - почти наверняка да", — говорит Герц.

"Когда-нибудь выйдет из строя компонент, для которого у нас не будет резервной копии. Это наиболее вероятный вариант завершения миссии "Хаббла"".

Сейчас NASA вынуждено переключить большую часть оборудования "Хаббла" на резервные копии.

Компьютер "Хаббла", машина 1980-х годов, которая контролирует и следит за работой всех научных приборов телескопа, внезапно прекратила свою работу 13 июня. Инженеры несколько раз пытались, но безуспешно, вернуть его в рабочее состояние.

В конце концов, проведя дополнительную диагностику они поняли, что проблема вовсе не в компьютере — отключение было вызвано каким-то другим оборудованием на космическом телескопе.

Еще три недели ушло на выявление возможной проблемы. Теперь инженеры считают, что отключился блок управления мощностью (PCU) телескопа из-за чего компьютер выключился. PCU может подавать на компьютер неправильное напряжение электричества или неисправно само устройство.

Каждая часть оборудования Хаббла имеет предварительно установленную на телескопе резервную копию на случай, если что-то выйдет из строя. Так что инженерам NASA просто нужно переключиться на резервный PCU.

Но не так просто выключить один PCU и включить другой. Устройство связано с множеством других компонентов блока управления и обработки данных научных приборов телескопа (SI C&DH). Таким образом, NASA должно полностью переключить SI C&DH.

После переключения у SI C&DH больше не будет резервной копии. Если снова случится поломка — это может означать конец "Хаббла".

Но на данный момент для NASA важно вернуть космический телескоп в рабочее состояние.

В NASA говорят, что, хотя телескоп и его научные приборы работают в безопасном режиме, переключение будет более рискованным, чем ожидали инженеры после первой оценки проблемы.

"Вы не можете видеть телескоп, вы не можете наблюдать, что там происходит. Вы должны быть уверены, что загруженные вами команды будут делать именно то, что вы хотите", — говорит Герц.

Поэтому инженеры NASA несколько раз все перепроверили, прежде чем агентство одобрило переключение. Для этого инженеры провели моделирование переключения на компьютерах, имитирующих "Хаббл", на Земле.

"Я сказал инженерам: я никуда не тороплюсь", — говорит Герц. "Самое главное — безопасно восстановить "Хаббл", а не как можно быстрее восстановить "Хаббл"".

NASA перезагружало "Хаббл", используя этот способ в прошлом. В 2008 году после того, как компьютерный сбой отключил телескоп на две недели, инженеры перешли на резервное оборудование.

Год спустя астронавты отремонтировали два сломанных приборы на орбите — это была пятая и последняя операция по техническому обслуживанию "Хаббла". NASA в настоящее время не имеет возможности отправлять астронавтов к космическому телескопу.

Напомним, месяц назад NASA сообщило, что у телескопа Хаббл возникла проблема с компьютером, и все астрономические наблюдения были прекращены.

Потом специалистам удалось запустить резервный компьютер, но он выходил из строя, выдавая ту же ошибку.

Через некоторое время научные приборы были автоматически переведены в безопасный режим, а остальная часть телескопа продолжила нормально функционировать. А диагностика показали, что проблема была не в памяти компьютера.

На фоне этих событий Илон Маск предложил превратить ракету-носитель Starship в гигантский космический телескоп.

На случай выхода телескопа "Хаббл" из строя навсегда, у NASA есть запасной вариант — космический телескоп Джеймса Уэбба, который может изменить наши представления о космосе.