Включили, но снова не работает. В NASA пытаются "вернуть к жизни” телескоп Хаббл

Специалистам удалось запустить резервный компьютер, но он выходит из строя, выдавая ту же ошибку.

NASA продолжает диагностировать проблему на космическом телескопе Хаббл после завершения еще одной серии тестов 23 и 24 июня. Компьютер остановился 13 июня, и космический телескоп перестал собирать научные данные. Сам телескоп и его научные приборы остаются в хорошем состоянии и в настоящее время находятся в безопасном режиме, сообщает SciTechDaily

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У телескопа Хаббл два компьютера, один из которых служит резервным, которые расположены в блоке научных приборов, управления и обработки данных (SI C&DH). В состав обоих компьютеров входит различное оборудование, в том числе:

Модуль центральной обработки данных (CPM), он обрабатывает команды, которые координируют и управляют научными приборами;

Стандартный интерфейс (STINT), который поддерживает связь между CPM компьютера и другими компонентами;

Коммуникационная платформа, которая содержит линии, передающие сигналы и данные между разными приборами;

и один активный модуль памяти, в котором хранятся рабочие команды для приборов. Есть три дополнительных модуля, которые служат резервными копиями.

Во время дополнительных тестов, проведенных 23 и 24 июня, специалисты NASA включили резервный компьютер впервые в космосе. Тесты показали, что при многочисленных комбинациях оборудования как основного, так и резервного компьютера возникала одна и та же ошибка — команды для записи или чтения из памяти не выполнялись.

В NASA считают, что маловероятно, что все отдельные элементы оборудования вышли из строя и теперь специалисты рассматривает другие приборы как возможную причину поломки, включая Command Unit / Science Data Formatter (CU / SDF), еще один модуль на блоке SI C&DH. CU форматирует и отправляет команды и данные в определенные пункты назначения, включая научные приборы. SDF форматирует данные научных приборов для передачи на Землю. Специалситы также изучают регулятор мощности, чтобы убедиться, что напряжение, подаваемое на оборудование, в норме. Регулятор мощности обеспечивает стабильную подачу постоянного напряжения. Если напряжение выходит за допустимые пределы, это может вызвать наблюдаемые проблемы.

В течение следующей недели специалисты NASA продолжат исследование оборудования блока SI C&DH, чтобы определить, не может ли что-то другое вызывать проблему. Если они определят, что вероятной причиной является CU / SDF или регулятор мощности, они порекомендуют переключиться на резервный модуль CU / SDF и резервный регулятор мощности.

Запущенный в 1990 году телескоп «Хаббл» наблюдал за Вселенной более 31 года. Он внес свой вклад в некоторые из наиболее значительных астрономических открытий, включая ускоренное расширение Вселенной, эволюцию галактик с течением времени и первые атмосферные исследования планет за пределами нашей Солнечной системы.

Напоминаем, что ученые вплотную приблизились к точному определению времени появления первых звезд. Ученые считают, что первые галактики будут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть с помощью космического телескопа Уэбб, запуск которого запланирован на конец этого года.