Включили, але знову не працює. У NASA намагаються "повернути до життя" телескоп Хаббл

Фахівцям вдалося запустити резервний комп'ютер, але він виходить з ладу, видаючи ту ж помилку.

NASA продовжує діагностувати проблему на космічному телескопі Хаббл після завершення ще однієї серії тестів 23 і 24 червня. Комп'ютер зупинився 13 червня, і космічний телескоп перестав збирати наукові дані. Сам телескоп і його наукові прилади залишаються в хорошому стані і в даний час знаходяться в безпечному режимі, повідомляє SciTechDaily

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У телескопа Хаббл два комп'ютери, один з яких служить резервним, які розташовані в блоці наукових приладів, управління і обробки даних (SI C & DH). До складу обох комп'ютерів входить різне обладнання, в тому числі:

Модуль центральної обробки даних (CPM), він обробляє команди, які координують і керують науковими приладами;

Стандартний інтерфейс (STINT), який підтримує зв'язок між CPM комп'ютера і іншими компонентами;

Комунікаційна платформа, яка містить лінії, що передають сигнали і дані між різними приладами;

і один активний модуль пам'яті, в якому зберігаються робочі команди для приладів. Є три додаткових модуля, які служать резервними копіями.

Під час додаткових тестів, проведених 23 та 24 червня, фахівці NASA включили резервний комп'ютер вперше в космосі. Тести показали, що при численних комбінаціях обладнання як основного, так і резервного комп'ютера виникала одна і та ж помилка — команди для запису або читання з пам'яті не виконувалися.

У NASA вважають, що малоймовірно, що всі окремі елементи обладнання вийшли з ладу і тепер фахівці розглядає інші прилади як можливу причину поломки, включаючи Command Unit/Science Data Formatter (CU/SDF), ще один модуль на блоці SI C & DH. CU форматує і відправляє команди і дані в певні пункти призначення, включаючи наукові прилади. SDF форматує дані наукових приладів для передачі на Землю. Спеціалсіти також вивчають регулятор потужності, щоб переконатися, що напруга, що подається на обладнання, в нормі. Регулятор потужності забезпечує стабільну подачу постійної напруги. Якщо напруга виходить за допустимі межі, це може викликати спостережувані проблеми.

Протягом наступного тижня фахівці NASA продовжать дослідження обладнання блоку SI C & DH, щоб визначити, чи не може щось інше викликати проблему. Якщо вони визначать, що ймовірною причиною є CU/SDF або регулятор потужності, вони порекомендують переключитися на резервний модуль CU/SDF і резервний регулятор потужності.

Запущений в 1990 році телескоп «Хаббл» спостерігав за Всесвіту понад 31 роки. Він вніс свій вклад до деяких з найбільш значних астрономічних відкриттів, включаючи прискорене розширення Всесвіту, еволюцію галактик з плином часу і перші атмосферні дослідження планет за межами нашої Сонячної системи.

Нагадуємо, що вчені впритул наблизилися до точного визначення часу появи перших зірок. Вчені вважають, що перші галактики будуть досить яскравими, щоб їх можна було побачити за допомогою космічного телескопа Уебб, запуск якого запланований на кінець цього року.