Космический рассвет. Ученые рассказали, когда засияли первые звезды во Вселенной (фото)

Ученые вплотную приблизились к точному определению времени появления первых звезд.

Исследователи говорят, что этот период, известный как "космический рассвет", произошел между 250 и 350 миллионами лет после Большого взрыва, сообщает BBC.

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Ученые считают, что первые галактики будут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть с помощью космического телескопа Уэбб, запуск которого запланирован на конец этого года.

"Святой Грааль был в том, чтобы оглянуться назад достаточно далеко, чтобы можно было увидеть самое первое поколение звезд и галактик. И теперь у нас есть первое убедительное свидетельство того, когда Вселенная впервые была залита звездным светом", — говорит профессор Ричард Эллис из Лондонского университета.

Ученые проанализировали шесть самых далеких галактик. Они были так далеко, что даже с самыми мощными телескопами в мире они казались всего лишь несколькими пикселями на экране компьютера.

Они также являются одними из первых, которые появились во Вселенной, и поэтому к тому времени, когда их изображения будут получены телескопами на Земле, они будут видны как раз вскоре после Большого взрыва.

Вычислив их возраст, команда вычислила начало космического рассвета – время, когда сформировались первые звезды.

"Это один из самых главных вопросов в современной космологии. Это первый раз, когда мы смогли предсказать на основе наблюдений, когда наступил этот решающий момент в истории Вселенной", — говорит доктор Николас Лапорт из Института астрономии Кавли в Кембридже.

"Удивительно осознавать, что частицы света путешествовали в космосе более 13 миллиардов лет, а затем попали в телескоп. Самое замечательное в работе астрофизика — это способность путешествовать во времени и быть свидетелем далекого прошлого", — говорит ученый.

Вселенная возникла 13,8 миллиарда лет назад в результате Большого взрыва. После первоначальной вспышки она прошла через период, известный как космические темные века. Согласно новому исследованию, через 250–350 миллионов лет после Большого взрыва появились первые звезды, принесшие свет в космос.

Новое исследование также указывает на то, что первые галактики достаточно яркие и находятся в радиусе действия космического телескопа Уэбб — преемника космического телескопа Хаббл. Тогда астрономы смогут непосредственно стать свидетелями этого решающего момента в эволюции Вселенной, говорят ученые.

[ + – ] Телескоп Уэбб, который будет запущен в этом году в космос. Он станет премником телескопа Хаббл. Фото: BBC

Многие из первых звезд сильно отличались от нашего Солнца. Они были более массивными и сжигали только водород. Но эти объекты создали следующее поколение звезд, что привело к образованию более тяжелых элементов периодической таблицы Менделеева.

Все, кроме водорода, гелия и лития, создается внутри звезд, когда они взрываются в конце своей жизни.

Исследователи проанализировали звездный свет от галактик с помощью космических телескопов Хаббл и Спитцер. Они оценили возраст галактик, изучив долю атомов водорода в атмосфере их звезд. Чем старше звезды, тем больше доля атомов водорода.

Затем ученые подсчитали, как далеко находятся галактики. Поскольку свету этих галактик требуется время, чтобы достичь нас, чем дальше они находятся, тем дальше во времени их наблюдают астрономы.

[ + – ] Это одна из галактик, которую исследовали ученые. Так она выглядела примерно через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Она настолько далекая, что даже при просмотре в самые мощные телескопы предстает в таком виде. Фото: BBC

Поскольку шесть галактик, изученных учеными, находятся на краю радиуса действия телескопов, они также являются одними из самых ранних галактик известных ученым.

Исследователям потребовалось 70 часов наблюдений с использованием четырех крупнейших наземных телескопов для оценки расстояний до этих галактик.

Эти измерения позволили ученым подтвердить, что они наблюдали эти галактики, когда Вселенной было 550 миллионов лет. Данные о возрасте галактик и времени их существования позволили ученым вычислить, когда родились первые звезды.