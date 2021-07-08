На замену "Хабблу". Маск предлагает превратить Starship в гигантский космический телескоп

По словам руководителя компании Space X, сам космический корабль может служить основой для нового телескопа.

Ракета-носитель Starship от SpaceX может доставить первых астронавтов на поверхность Луны после миссий "Аполлона", и возможно, даже доставит первых людей на Марс, сообщает Futurism

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Теперь генеральный директор SpaceX Илон Маск говорит, что его ракету также можно использовать для переноса астрономических наблюдений в 21 век.

В своем твите Маск предположил, что сам корабль может служить основой для нового гигантского телескопа с разрешением, в десять раз превышающим разрешение телескопа "Хаббл".

По словам Маска, идея превратить космический корабль Starship в огромный космический телескоп была впервые предложена ему астрофизиком Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли Солом Перлмуттером.

Эта новость появилась после того, как космический телескоп "Хаббл" в прошлом месяце был вынужден приостановить свои научные исследования из-за сбоя в работе компьютера. Ученые NASA сейчас ищут способ вернуть телескоп в строй.

В твите Маск подробно рассказал о своих планах на ракету в качестве "специального варианта для дальнего космоса", которую можно заправлять на орбите, что позволит SpaceX запускать еще более тяжелые полезные грузы на дальние расстояния, включая Луну и Марс.

"Одноразовая" версия Falcon Heavy от SpaceX, более тяжелый вариант рабочей лошадки компании, ракеты Falcon 9, способна отправить на Марс почти 12 тонн полезного груза.

Однако ракета Starship сможет увеличить это число почти в десять раз, если все пойдет по плану. SpaceX еще предстоит проделать много работы, прежде чем первый космический корабль выйдет на орбиту, не говоря уже о том, что он сможет превратиться в гигантский телескоп, оказавшись там, говорят эксперты.

Первый прототип может сделать свою первую попытку достичь орбиты в ближайшие недели с запланированным приводнением в Тихом океане у побережья Гавайев.