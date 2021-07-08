На заміну "Хабблу". Маск пропонує перетворити Starship в гігантський космічний телескоп

За словами керівника компанії Space X, сам космічний корабель може служити основою для нового телескопа.

Ракета-носій Starship від SpaceX може доставити перших астронавтів на поверхню Місяця після місій "Аполлона", і можливо, навіть принесе перших людей на Марс, повідомляє Futurism.

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Тепер генеральний директор SpaceX Ілон Маск каже, що його ракету також можна використовувати для перенесення астрономічних спостережень у 21 століття.

У своєму твіті Маск припустив, що сам корабель може служити основою для нового гігантського телескопа з розширенням, яке у десять разів перевищує розширення телескопа "Хаббл".

За словами Маска, ідея перетворити космічний корабель Starship у величезний космічний телескоп була вперше запропонована йому астрофізиком Національна лабораторія ім. Лоуренса в Берклі Солом Перлмуттером.

Ця новина зʼявилася після того, як космічний телескоп "Хаббл" минулого місяця був змушений призупинити свої наукові дослідження через збій у роботі компʼютера. Вчені NASA зараз шукають спосіб повернути телескоп в лад.

У твіті Маск докладно розповів про свої плани на ракету в якості "спеціального варіанту для далекого космосу", яку можна заправляти на орбіті, що дозволить SpaceX запускати ще важчі корисні вантажі на далекі відстані, включаючи Місяць і Марс.

"Одноразова" версія Falcon Heavy від SpaceX, важчий варіант робочої конячки компанії, ракети Falcon 9, здатна відправити на Марс майже 12 тонн корисного вантажу.

Однак ракета Starship зможе збільшити це число майже у десять разів, якщо все піде за планом. SpaceX ще належить виконати багато роботи, перш ніж перший космічний корабель вийде на орбіту, не кажучи вже про те, що він зможе перетворитися на гігантський телескоп, опинившись там, кажуть експерти.

Перший прототип може зробити свою першу спробу досягти орбіти у найближчі тижні до запланованого приводнення у Тихому океані біля узбережжя Гаваїв.