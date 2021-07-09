Почти месяц без Хаббла: NASA продолжает искать “лекарство” для космического телескопа

Ученые продолжают исследовать проблему после того, как компьютер, ответственный за научные приборы, вышел из строя.

NASA продолжает искать причину проблем на космическом телескопе Хаббл и пытается вернуть ветерана космических исследований к полноценной работе. Научные действия на телескопе остановились 13 июня, когда компьютер, отвечающий за определенные приборы, начал работать со сбоями, сообщает The Guardian

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Сами научные приборы были автоматически переведены в безопасный режим, а остальная часть телескопа продолжила нормально функционировать. Испытания компьютера показали, что проблема была не в памяти компьютера, как первоначально предполагалось, а где-то в блоке научных приборов, управления и обработки данных (SI C&DH).

Специалисты исследуют устройство, которое форматирует команды и данные в телескопе, и регулятор мощности, предназначенный для обеспечения стабильного напряжения на аппаратном обеспечении компьютера.

Как только неисправное оборудование будет идентифицировано, ученым, скорее всего, придется переключиться на резервное оборудование, которое уже установлено на космическом корабле. Это деликатная операция, которую сначала проведут в компьютерном моделировании на Земле.

Аналогичная операция была проведена в 2008 году после отказа предыдущего блока форматирования. Сервисная миссия в 2009 году заменила весь блок SI C&DH на тот, который используется в настоящее время. Ожидается, что полноценные научные операции будут возобновлены сразу же после выявления проблемы.

Напоминаем, что Илон Маск предлагает превратить Starship в гигантский космический телескоп. По словам руководителя компании Space X, сам космический корабль может служить основой для телескопа, который может заменить Хаббл.