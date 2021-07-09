Майже місяць без Хаббла: NASA продовжує шукати "ліки" для космічного телескопа

Учені продовжують досліджувати проблему після того, як комп'ютер, відповідальний за наукові прилади, вийшов з ладу.

NASA продовжує шукати причину проблем на космічному телескопі Хаббл і намагається повернути ветерана космічних досліджень до повноцінної роботи. Наукові дії на телескопі зупинилися 13 червня, коли компʼютер, який відповідає за певні прилади, почав працювати зі збоями, повідомляє The Guardian.

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Самі наукові прилади були автоматично переведені в безпечний режим, а інша частина телескопа продовжила нормально функціонувати. Випробування компʼютера показали, що проблема була не в памʼяті компʼютера, як спочатку передбачалося, а десь у блоці наукових приладів, управління та обробки даних (SI C & DH).

Фахівці досліджують пристрій, який форматує команди і дані в телескопі, і регулятор потужності, призначений для забезпечення стабільної напруги на апаратне забезпечення компʼютера.

Як тільки несправне обладнання буде ідентифіковано, ученим, швидше за все, доведеться переключитися на резервне обладнання, яке вже встановлено на космічному кораблі. Це делікатна операція, яку спочатку проведуть у компʼютерному моделюванні на Землі.

Аналогічна операція була проведена у 2008 році після відмови попереднього блоку форматування. Сервісна місія у 2009 році замінила весь блок SI C & DH на той, який використовується наразі. Очікується, що повноцінні наукові операції будуть відновлені відразу ж після виявлення проблеми.

Нагадуємо, що Ілон Маск пропонує перетворити Starship на гігантський космічний телескоп. За словами керівника компанії Space X, сам космічний корабель може служити основою для телескопа, який може замінити Хаббл.