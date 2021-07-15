Якщо не вийде — це кінець. NASA ризикне, щоб відновити роботу телескопа Габбл

Інженери NASA нарешті визначили проблему, через яку вийшов із ладу найпотужніший космічний телескоп у світі.

Телескоп "Габбл" був відключений з 13 червня, коли припинив працювати один з його основних компʼютерів. Інженери NASA цілий місяць проводили діагностику приладів та аналізували дані, й агентство нарешті оголосило, що вони, можливо, нарешті знайшли проблему в несправному регуляторі потужності, повідомляє Sciencealert.

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Фахівці сподіваються, що зможуть повернути до роботи телескоп протягом декількох днів.

"Я дійсно вірю, що вони досягнуть успіху, але немає ніяких гарантій", — говорить Пол Герц, директор астрофізичного відділу NASA.

Прилади телескопа "Габбл" не оновлювали з 2009 року, а деяким із них більше 30 років.

"Чи може причиною поломки бути вік "Габбла"? Відповідь — майже напевно так", — говорить Герц.

"Колись вийде з ладу компонент, для якого в нас не буде резервної копії. Це найбільш ймовірний варіант завершення місії "Габбла"".

Зараз NASA змушене переключити більшу частину обладнання "Габбла" на резервні копії.

Компʼютер "Габбла", машина 1980-х років, яка контролює і стежить за роботою всіх наукових приладів телескопа, раптово припинила свою роботу 13 червня. Інженери кілька разів намагалися, але безуспішно, повернути його в робочий стан.

Зрештою, провівши додаткову діагностику вони зрозуміли, що проблема зовсім не в компʼютері — відключення було викликане якимсь іншим обладнанням на космічному телескопі.

Ще три тижні пішло на пошуки можливої проблеми. Тепер інженери вважають, що відключився блок управління потужністю (PCU) телескопа через що компʼютер вимкнувся. PCU може подавати на компʼютер неправильну напругу електрики або несправний власне пристрій.

Кожна частина обладнання Габбла має попередньо встановлену на телескопі резервну копію на випадок, якщо щось вийде з ладу. Тож інженерам NASA просто потрібно переключитися на резервний PCU.

Але не так просто вимкнути один PCU і вмикнути інший. Пристрій повʼязаний з безліччю інших компонентів блоку управління та обробки даних наукових приладів телескопа (SI C&DH). Так, NASA має повністю переключити SI C&DH.

Після перемикання в SI C&DH більше не буде резервної копії. Якщо знову трапиться поломка — це може означати кінець "Габбла".

Але наразі для NASA важливо повернути космічний телескоп у робочий стан.

У NASA кажуть, що, хоча телескоп і його наукові прилади працюють в безпечному режимі, перемикання буде більш ризикованим, ніж очікували інженери після першої оцінки проблеми.

"Ви не можете бачити телескоп, ви не можете спостерігати, що там відбувається. Ви повинні бути впевнені, що завантажені вами команди будуть робити саме те, що ви хочете", — говорить Герц.

Тому інженери NASA кілька разів все перевірили ще раз, перш ніж агентство схвалило перемикання. Для цього інженери провели моделювання перемикання на компʼютерах, що імітують "Габбл", на Землі.

"Я сказав інженерам: я нікуди не поспішаю", — говорить Герц. "Найголовніше — безпечно відновити "Габбл", а не як можна швидше відновити "Габбл"".

NASA перезавантажувало "Габбл", використовуючи цей спосіб у минулому. У 2008 році після того, як компʼютерний збій відключив телескоп на два тижні, інженери перейшли на резервне обладнання.

Рік потому астронавти відремонтували два зламані прилади на орбіті — це була пʼята й остання операція з технічного обслуговування "Габбла". NASA наразі не має можливості відправляти астронавтів до космічного телескопу.

Нагадаємо, місяць тому NASA повідомило, що в телескопа Габбл виникла проблема з компʼютером, і всі астрономічні спостереження були припинені.

Потім фахівцям вдалося запустити резервний компʼютер, але він виходив із ладу, видаючи ту ж помилку.

Через деякий час наукові прилади були автоматично переведені в безпечний режим, а інша частина телескопа продовжила нормально функціонувати. А діагностика показали, що проблема була не в памʼяті компʼютера.

На тлі цих подій Ілон Маск запропонував перетворити ракету-носій Starship на гігантський космічний телескоп.

На випадок виходу телескопа "Габбл" з ладу назавжди, у NASA є запасний варіант — космічний телескоп Джейсма Вебба, який може змінити наші уявлення про космос.