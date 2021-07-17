Оживший телескоп Хаббл вернулся к научной работе, – NASA

Команде удалось дистанционно определить причину неисправности и перевести инструменты телескопа на работу от резервного компьютера.

Инструменты космического телескопа "Хаббл" возвращены в рабочее состояние, и теперь сбор научных данных будет возобновлен. Об этом сообщило Национальное аэроскосмическое агентство США (NASA) 17 июля.

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Это будут первые научные данные, собранные после того, как 13 июня в компьютере телескопа возникла проблема, из-за которой инструменты были переведены в безопасную конфигурацию.

Накануне NASA сообщило, что удалось переключить телескоп на работу от резервного оборудования. Для этого нужно было включить резервный блок питания, запустить другой компьютер, переключить на него интерфейсы инструментов и загрузить в него полетное задание.

Все эти работы проводились дистанционно из наземного центра управления телескопом.

После того, как команда убедилась в исправной работе оборудования, нужно было перевести научные инструменты из безопасного в рабочее состояние и произвести их первоначальную калибровку. На это ушло больше 20 часов времени.

"Хаббл" – это икона, дающая нам уже 31 год невероятное представление о космосе", – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Агентство ожидает, что "Хаббл" прослужит еще много лет и "продолжит проводить новаторские наблюдения, работая совместно с другими космическими обсерваториями".

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о том, как именно NASA будет возвращать "Хаббл" в рабочее состояние.

Илон Маск предлагает превратить Starship в гигантский космический телескоп. По словам руководителя компании Space X, космический корабль может служить основой для телескопа, который может заменить "Хаббл".