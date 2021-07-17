Ожилий телескоп Хаббл повернувся до наукової роботи, — NASA

Команді вдалося дистанційно визначити причину несправності і перевести інструменти телескопа на роботу від резервного комп'ютера.

Інструменти космічного телескопа "Хаббл" повернуті в робочий стан, і тепер збір наукових даних буде відновлений. Про це повідомило Національне аероскосміческое агентство США (NASA) 17 липня.

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Це будуть перші наукові дані, зібрані після того, як 13 червня в комп'ютері телескопа виникла проблема, через яку інструменти були переведені до безпечної конфігураціі.

Напередодні NASA повідомило, що вдалося переключити телескоп на роботу від резервного обладнання. Для цього потрібно було включити резервний блок живлення, запустити інший комп'ютер, переключити на нього інтерфейси інструментів і завантажити в нього польотне завдання.

Всі ці роботи проводилися дистанційно з наземного центру управління телескопом.

Після того, як команда переконалася в справній роботі обладнання, потрібно було перевести наукові інструменти з безпечного до робочого стану і зробити їхне первісне калібрування. На це пішло більше 20 годин часу.

"Хаббл" — це ікона, яка дає нам уже 31 рік неймовірне уявлення про космос", — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Агентство очікує, що "Хаббл" прослужить ще багато років і "продовжить проводити новаторські спостереження, працюючи спільно з іншими космічними обсерваторіями".

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про те, як саме NASA буде повертати "Хаббл" до робочого стану.

Ілон Маск пропонує перетворити Starship в гігантський космічний телескоп. За словами керівника компанії Space X, космічний корабель може служити основою для телескопа, який може замінити "Хаббл".