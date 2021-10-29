Спеціально до Гелловіна: космічний телескоп Габбл надіслав моторошне фото з космосу (відео)

Телескоп зробив знімок величезної вуглецевої зірки CW Лева.

Помаранчево-червона павутина на фото — це пилові хмари чорного вуглецю, які огортають зірку, що вмирає. Вони створені із зовнішніх шарів CW Лева, викинутих у космос, повідомляє phys.org.

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Вуглець, що утворився в результаті ядерного синтезу всередині зірки, створює багату на вуглець атмосферу гіганта. Викинутий вуглець створює необхідний матеріал для створення майбутніх зірок і планет. Усе життя Землі побудовано навколо атома вуглецю.

CW Лева

CW Лева – це найближча до нас вуглецева зірка. Це пізніший тип зірок червоних гігантів, у атмосфері яких перебуває більше вуглецю, ніж кисню.

Місце розташування – сузір'я Лева

Відстань – 400 світлових років від Землі

Маса – від 1,5 до 4 мас Сонця

Радіус – 500 радіусів Сонця (радіус Сонця – 696 340 км)

Температура – 1260 градусів.

[ + – ] CW Лева Фото: Apophis

Враховуючи близьку до нас відстань, це дає можливість астрономам зрозуміти взаємодію між зіркою та її оболонкою. Складна структура оболонок може бути сформована магнітним полем зірки. Спостереження телескопа Габбл за CW Лева, які він робить останні два десятиліття, також показують розширення кількості викинутої речовини навколо зірки.

Яскраві промені

Яскраві промені світла, що йдуть від CW Лева, – це одна з найцікавіших особливостей зірки. За словами астрономів, яскравість цих променів змінилася за останні 15 років, а це дуже короткий період із погляду астрономії.

Учені вважають, що проміжки в пилу, який огортає CW Лева, дозволяють променям світла зірки проникати крізь пил і висвітлювати його, подібно до того, як прожектори проникають крізь хмарне небо. Але точна причина різкої зміни яскравості променів поки що не відома.

[ + – ] Відео створено на основі знімків зірки CW Лева, які зробив космічний телескоп Габбл.

Червоний гігант

Коли зірка закінчує водневе паливо, вона починає стискатися. Коли ядро ​​стискається, оболонка з плазми, що оточує ядро, стає достатньо гарячою, щоб почати синтез водню, даючи зірці друге життя. Створюється достатньо тепла, щоб різко розширити зовнішні шари зірки та перетворити її на червоного гіганта.

CW Лева має оранжево-червоний колір через відносно низьку температуру поверхні — 1260 градусів Цельсія. Але зелені промені світла, що йдуть від зірки, світяться в невидимих довжинах хвиль середнього інфрачервоного спектра. При відсутності природного кольору до інфрачервоного зображення було додано зелений колір для кращого аналізу за рахунок контрасту кольорів.