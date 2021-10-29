Специально к Хэллоуину: космический телескоп Хаббл прислал жуткое фото из космоса (видео)

Телескоп сделал снимок умирающей огромной углеродной звезды CW Льва.

Оранжево-красная "паутина" на фото — это пылевые облака черного углерода, которые окутывают умирающую звезду. Они созданы из внешних слоев CW Льва, выброшенных космос, сообщает phys.org

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Углерод, который образовался в результате ядерного синтеза внутри звезды, создает богатую углеродом атмосферу гиганта. Выброшенный углерод создает необходимый материал для создания будущих звезд и планет. Вся жизнь на Земле построена вокруг атома углерода.

CW Льва

CW Льва – это ближайшая к нам углеродная звезда. Это более поздний тип звезд красных гигантов, в атмосфере которых находится больше углерода, чем кислорода.

Место расположения – созвездие Льва

Расстояние – 400 световых лет от Земли

Масса – от 1,5 до 4 масс Солнца

Радиус – 500 радиусов Солнца (радиус Солнца — 696 340 км)

Температура – 1260 градусов Цельсия

[ + – ] CW Льва Фото: ESA

Учитывая близкое к нам расстояние, это дает возможность астрономам понять взаимодействие между звездой и окружающей ее оболочкой. Сложная структура оболочек могла быть сформирована магнитным полем звезды. Наблюдения телескопа Хаббл за CW Льва, которые он делает последние два десятилетия, также показывают расширение количества выброшенного вещества вокруг звезды.

Яркие лучи

Яркие лучи света, исходящие от CW Льва – это одна из самых интересных особенностей звезды. По словам астрономов, яркость этих лучей изменилась за последние 15 лет, а это очень короткий период времени с точки зрения астрономии.

Ученые полагают, что промежутки в пыли, которая окутывает CW Льва, позволяют лучам света звезды проникать сквозь пыль и освещать ее, подобно тому как прожекторы проникают сквозь облачное небо. Но точная причина резкого изменения яркости лучей пока не известна.

[ + – ] Видео создано на основе снимков звезды CW Льва, которые сделал космический телескоп Хаббл.

Красный гигант

Когда у звезды заканчивается водородное топливо, она начинает сжиматься. Когда ядро ​​сжимается, оболочка из плазмы, окружающая ядро, становится достаточно горячей, чтобы начать синтез водорода, давая звезде вторую жизнь. Создается достаточно тепла, чтобы резко расширить внешние слои звезды и превратить ее в красного гиганта.

CW Льва имеет оранжево-красноватый цвет из-за относительно низкой температуры поверхности — 1260 градусов Цельсия. Но зеленоватые лучи света, исходящие от звезды, светятся в невидимых длинах волн среднего инфракрасного диапазона. При отсутствии естественного цвета к инфракрасному изображению был добавлен зеленый цвет для лучшего анализа за счет цветового контраста.