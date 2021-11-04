Хаббл сфотографировал странный космический "суперпузырь": ученые не знают, как он образовался

Тонкие облака газа и необычный "суперпузырь" шириной 250 световых лет преобладают на новом изображении космического телескопа.

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл получили изображение туманности или газового облака под названием N44, которое находится в близлежащей галактике Большое Магелланово Облако. На фотографии можно увидеть светящийся в темноте газообразный водород, а также темные полосы пыли и звезды всех возрастов в сложной структуре, которая находится примерно в 170 000 световых лет от Земли, сообщает space.com

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В заявлении NASA сказано, что "суперпузырь", который находится в верхней центральной части газового облака, особенно интересует ученых, котjрые пытаются понять, как образовалась эта структура шириной 250 световых лет.

По словам астрономов, наличие этой структуры остается загадкой для ученых. Но существует две теории ее происхождения:

Огромные звезды могут уносить газ с помощью звездного ветра, но измеренные скорости этого ветра противоречат тому, что показывает моделирование.

Согласно второй гипотезе, возможно, взрыв умирающей звезды или сверхновой, стал причиной образования пустоты в газовом облаке.

По словам ученых, большее доверие вызывает вторая теория, ведь рядом с "суперпузырем", обнаружены остатки как минимум одной сверхновой.

[ + – ] Туманность N44 Фото: space.com

Разный возраст звезд

Ученые узнали, что существует разница в возрасте звезд, которая оценивается в 5 млн лет, между теми, которые находятся внутри "суперпузыря" и теми, что находятся на его окраинах. В заявлении NASA говорится, что эта разница в возрасте предполагает "множественные явления звездообразования с цепной реакцией", и указало на зону интенсивного образования звезд в правом нижнем углу "суперпузыря", которая отображается темно-синим цветом на изображении космического телескопа Хаббла.

Светящийся газ указывает на то, что N44 — это эмиссионная туманность, тип газового облака, молекулы которого питаются энергией от излучения звезд. Газ излучает световую энергию, когда начинает охлаждаться, создавая эффект свечения.

Объект N44

N44 состоит из нескольких эмиссионных туманностей и звездных скоплений, которые впервые обнаружил в 1830 годах английский астроном Джон Гершель. Но в 1956 году N44 классифицировал, как единый объект или единую эмиссионную туманность, американский астроном Карл Хенайз. Диаметр всего космического объекта под названием N44 – 1000 световых лет.