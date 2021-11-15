Дуже близько до Чумацького Шляху. Телескоп Габбл зробив разюче фото спіральної галактики

Галактика UGC 11537 знаходиться так близько до нашої галактики, що Габблу вдалося навіть захопити в кадр зірки з Чумацького Шляху.

Космічний телескоп Габбл зробив нове фото спіральної галактики UGC 11537. Ця галактика, яка також має назви IRAS 20160-0018 або LEDA 64458, розташована недалеко від площини Чумацького Шляху. Відстань до UGC 11537, яка знаходиться в сузір'ї Орел, від Землі становить приблизно 217,5 млн світлових років, повідомляє Sci News.

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Ця спіральна галактика знаходиться так близько до Чумацького Шляху, що на передньому плані зображення видно дві яскраві зірки, які належать нашій галактиці, кажуть астрономи телескопа Габбл.

Зображення галактики UGC 11537 космічний телескоп зробив за допомогою своєї камери Wide Field Camera 3 в інфрачервоній та оптичній частині спектру. Для зйомок у різних довжинах хвиль Габбл використовував 3 фільтри. Колір виходить унаслідок присвоєння різних відтінків кожному зображенню, що з окремим фільтром.

[ + – ] Галактика UGC 11537 Фото: NASA

Габблу вдалося сфотографувати щільно закручені спіральні рукави галактики, які оточують центр UGC 11537 в інфрачервоному та видимому діапазоні довжин хвиль. На фото видно яскраві смуги зірок, а також темні хмари пилу, кажуть астрономи.

Ця фотографія була зроблена в межах серії спостережень за далекими галактиками, щоб дізнатися про масу їхніх надмасивних чорних дірок.

[ + – ] Сузір'я Орел Фото: wikipedia

У сузір'ї Орел, де знаходиться галактика UGC 11537, розташована також знаменита зірка Альтаїр. Відстань від Сонця до неї всього 16,8 світлових років.

Це зображення було отримане астрономами ще до чергової поломки Габбла, адже дані проходять тривалу обробку та вивчення. Але NASA вдалося запустити один із приладів телескопа Габбл, решта поки що знаходяться в безпечному режимі.

Нагадуємо, що Габбл сфотографував дивний космічний "суперміхур" й астрономи не знають, як він утворився.

А спеціально до Геловіна астрономи Габбла опублікували знімок цікавої туманності Голова Примари.