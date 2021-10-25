Призраки в космосе. Команда телескопа Хаббл показала туманность в духе Хэллоуина

Своеобразной иллюстрацией древнего кельтского праздника может стать туманность Голова Призрака.

Праздник Хэллоуин, который стал популярным во всем мире отмечают 31 октября, и он имеет древнее астрономическое происхождение, сообщает сайт NASA.

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Еще полторы тысячи лет назад Хэллоуин считался днем, когда встречаются осень и зима. В северном полушарии этот день равноудален от осеннего равноденствия (22 сентября) и зимнего солнцестояния (21 декабря). По современному календарю, несмотря на то, что Хэллоуин будем отмечать 31 октября, настоящий день смены сезонов наступит только через неделю, а именно 7 ноября.

Напоминаем, что во время Хэллоуина все живые пытаются отпугнуть нашествие злых духов из потустороннего мира. Поэтому одним из лучших тематических изображений к этому празднику может быть фотография эмиссионной туманности Голова Призрака, которую сделал космический телескоп Хаббл.

Голова призрака

Туманность Голова Призрака или NGC 2080 является областью звездообразования в Большом Магеллановом Облаке и находится на расстоянии 168 000 световых лет от нас. Туманность имеет в диаметре около 50 световых лет и на фотографии показана в естественных цветах.

[ + – ] Туманность Голова Призрака Фото: NASA

Туманность NGC 2080 находится южнее туманности Тарантул или NGC 2070 в созвездии Золотая Рыба. Эту туманность обнаружил в 1834 году Джон Фредерик Уильям Гершель. Свое название объект получил в честь двух отдельных белых пятен, которые называются "глазами призрака".

[ + – ] Туманность Тарантул находится на расстоянии 179 тысяч световых лет от нас. Фото: NASA

Глаза призрака

Западное пятно называется A1, и там находится одна молодая массивная звезда. А восточное пятно, которое называется A2, имеет несколько молодых звезд. Астрономы считают, что звезды в этих областях сформировались в течение последних 10 тысяч лет.

Наличие звезд влияет на цвет туманности. В западной части туманности преобладает распространение кислорода из-за мощной звезды на окраине и потому здесь туманность имеет зеленый цвет. Остальные края туманности имеют красный цвет из-за ионизации водорода. Поскольку и водород, и кислород ионизировались в центральной области, она выглядит бледно-желтой.