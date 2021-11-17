Габбл одужує: коли NASA поверне космічний телескоп до роботи

Команда телескопа Габбл продовжує усувати проблеми в роботі приладів, і "повне одужання", швидше за все, не за горами.

За словами представників NASA, інженери досягли певного прогресу в процесі відновлення працездатності приладів космічного телескопа Габбл. Із п'яти наукових приладів телескопа вже один працює, а тепер команда телескопа спробує повернути до роботи камеру Wide Field Camera 3. За прогнозами фахівців, для повного відновлення наукової діяльності за допомогою всіх приладів телескопа фахівцям знадобиться кілька тижнів, повідомляє Space.

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Наприкінці жовтня в космічного телескопа Габбл виникли проблеми з синхронізацією внутрішніх повідомлень, унаслідок чого відключилися всі 5 його наукових приладів. Фахівцям вдалося відновити роботу одного з них — камери Advanced Camera for Surveys, але решта 4 приладів залишаються в безпечному захисному режимі.

Телескоп Габбл має 5 наукових приладів:

камера Advanced Camera for Surveys, яка знову працює;

камера Wide Field Camera 3;

камера Near Infrared Camera та спектрометр Multi-Object Spectrometer;

спектрограф Cosmic Origins;

спектрографом формування зображень Space Telescope Imaging Spectrograph;

[ + – ] Космічний телескоп Габбл Фото: ISS

Перші результати

Команда телескопа Габбл докладає всіх зусиль для якнайшвидшого виходу з безпечного режиму решти чотирьох приладів, і вони досягли певних результатів.

За словами представника NASA, фахівцям вдалося виявити невеликі зміни, які можна внести до системи відстеження та реагування приладами на пропущені повідомлення синхронізації, а також у те, як головний комп'ютер проводить контроль приладів.

Ці зміни дозволять приладам вийти з безпечного режиму та продовжити наукові спостереження, навіть якщо з'являться кілька пропущених повідомлень, кажуть у NASA.

Найближчим часом інженери перевірять ефективність потенційних змін і складуть план відновлення роботи для 4 приладів телескопа Габбл, що залишилися в безпечному режимі.

У NASA кажуть, що відновлюватимуть прилади по черзі й на це буде потрібно кілька тижнів.

Є один прилад, який не вимагає особливих змін у роботі та який можна відновити швидше, кажуть у NASA. Це камера Wide Field Camera 3, яку хочуть повернути до роботи найближчими днями, як це було зроблено з камерою Advanced Camera for Surveys.

Космічний телескоп Габбл

Розпочав роботу на орбіті – квітень 1990;

Зроблено вже 5 ремонтів телескопа;

Остання поломка – літо 2021;

Потенційний наступник – телескоп Джеймса Вебба, який вирушить у космос у грудні 2021 року.

Фокус писав про те, що телескоп Габбл зробив вражаючу фотографію спіральної галактики.