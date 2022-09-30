Вихід на пенсію відкладається. SpaceX та NASA планують продовжити життя телескопа Габбл

NASA заявило про можливі плани використати комерційні польоти SpaceX для продовження життя телескопа.

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29 вересня відбулася спільна пресконференція керівників NASA та компанії SpaceX, у якій взяли участь керівники проєкту космічного телескопа Габбл, а також відомий космічний турист мільярдер Джаред Айзекман. Під час спілкування з журналістами представники NASA заявили, що розглядають можливість використовувати комерційні космічні польоти для наукових місій. Зокрема це стосується обслуговування телескопа Габбл, пише Space.

На пресконференції, присвяченій майбутній співпраці NASA з компанією SpaceX, прозвучала думка про те, що вчені проводять необхідні розрахунки для того, щоб використовувати космічний корабель Dragon для доставки астронавтів до телескопа Габбл. За допомогою цієї можливої місії можна буде змінити орбіту телескопа, тобто підняти обсерваторію трохи вище, а також здійснити необхідні покращення його приладів.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл Фото: Apophis

Жодних особливих подробиць можливої майбутньої пілотованої місії до телескопа Габбл у NASA не розкрили. Але присутність на брифінгу космічного туриста, мільярдера Джареда Айзекмана, який стане командиром нової комерційної місії SpaceX Polaris Dawn, може свідчити про те, що політ до телескопа все ж таки відбудеться.

[ + – ] Джаред Айзекман Фото: SpaceX

"У космосі вже працює новий космічний телескоп Вебба, але водночас свого значення не втратив телескоп Габбл. Можливо, потрібно продовжити йому життя. Це цікава думка", — сказав Айзекман.

Телескопу Габбл вже 32 роки, і він продовжує свою роботу в космосі не в останню чергу завдяки тому, що NASA вже 5 разів надсилало до нього астронавтів для ремонту та модернізації. Перший такий політ відбувся 1993 року, а останній на сьогодні — 2009 року.

Тому, якщо телескоп Габбл ще такий важливий для науки, саме час подумати про нову ремонтну місію. Тим більше, що торік телескоп мав значні проблеми з його приладами і була загроза зупинки його роботи. Фокус вже писав про те, як NASA впоралося з неполадками.

[ + – ] Телескопу Габбл вже 32 роки, і він продовжує свою роботу в космосі не в останню чергу завдяки тому, що NASA вже 5 разів відправляло до нього астронавтів для ремонту та модернізації Фото: NASA

Що стосується нової місії SpaceX Polaris Dawn, то цей політ запланований на березень 2023 року і на борту космічного корабля Dragon будуть Джаред Айзекман і ще три члени екіпажу. Космічні туристи піднімуться на висоту 1400 км, і так далеко від Землі не був ще жоден астронавт за останні 50 років. Ще один важливий момент, про який варто згадати. Під час цієї місії, яка триватиме 5 днів, має відбутися перший в історії вихід непрофесійного астронавта у відкритий космос. І цим астронавтом має стати Айзекман.

Для американського мільярдера це вже буде другий політ у космос після місії SpaceX Inspiration4 у вересні 2021 року. Про цей політ, який тривав 3 дні, Фокус вже писав. Видання Futurism припускає, що можливе під час виходу у відкритий космос, саме Айзекман проведе якісь маніпуляції з телескопом Габбл. Хоча це звучить дуже неймовірно, адже він не є ні вченим, ні інженером. Але з іншого боку на кораблі Dragon може бути справді фахівець, який і здійснить ремонтні роботи на телескопі Габбл.

Відсутність докладної інформації змушує будувати лише припущення про майбутню спільну місію NASA і SpaceX. Поки достеменно відомо, що польотів у межах програми Polaris буде три.

Як вже писав Фокус, за допомогою космічного телескопа Габбл вчені змогли виявити захисну оболонку з газу, яка оточує дві близькі до Чумацького Шляху галактики.