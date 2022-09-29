Телескоп "Габбл" знайшов у двох галактик захисний екран: він тягнеться на 100 тис. світлових років

Астрономи знайшли відповідь на питання, як дві галактики-супутники Чумацького Шляху досі залишаються цілими, незважаючи на взаємодію з нашою галактикою.

Related video

Мільярди років дві найбільші галактики-супутники Чумацького Шляху притягує наша галактика. У результаті ці об'єкти втрачають свій газ, але водночас вони залишаються цілими і в них з'являються нові зірки. Але як це може відбуватися, якщо витік газу з цих галактик досить великий? За допомогою даних космічного телескопа "Габбл" група американських астрономів нарешті знайшла відповідь на цю загадку, пише Phys.

За словами автора нового дослідження, Дханеш Крішнарао з Колорадського коледжу, що в США, багато вчених намагалися пояснити такий стан справ у цих галактиках. Але тільки зараз Крішнарао та його колеги знайшли відповідь. Вони вважають, що галактики-супутники Чумацького Шляху, Велика та Мала Маггелланова Хмара, які входять до системи Магеллана, оточені короною або захисним екраном із гарячого газу.

[ + – ] Учені вважають, що галактики-супутники Чумацького Шляху, Велика і Мала Маггелланова Хмара, які входять до системи Магеллана, оточені короною або захисним екраном із гарячого газу Фото: NASA

Цей екран захищає галактики від витоку газу в Чумацький Шлях і таким чином дозволяє продовжувати формування нових зірок. Те, що такий захисний екран може існувати, вже показували попередні моделювання. Але тільки зараз завдяки даними космічного телескопа "Габбл" це вдалося підтвердити. Вчені вважають, що захисна корона сягає більш ніж 100 тисяч світлових років від Магелланових Хмар, але вона фактично невидима.

[ + – ] Цей екран захищає галактики від витоку газу в Чумацький Шлях (на зображенні) й таким чином дозволяє продовжувати формування нових зірок Фото: Млечный Путь

За словами Крішнарао, ця корона з газу є залишком первинної газової хмари, з якої мільярди років тому утворилися ці галактики. Хоча такі корони вчені помічали навколо інших карликових галактик, астрономам ще ніколи не вдавалося досліджувати їх так детально, як зараз.

"Ці дві галактики розташовані поруч, на відміну від інших далеких карликових галактик, які взагалі дуже складно виявити. А тому це ідеальний випадок для вивчення таких захисних екранів і взагалі еволюції карликових галактик", — каже Крішнарао.

[ + – ] Велика Маггелланова Хмара Фото: ESO

Щоб виявити захисну корону навколо двох галактик, учені вивчили архівні дані космічного телескопа "Габбл". Зокрема це стосувалося спостережень за квазарами, які розташовані на відстані мільярдів світлових років.

Квазари — це дуже яскраві ядра галактик, де розташовані потужні активні чорні діри. Вчені вирішили, що, хоча корона буде занадто тьмяною, щоб її можна було побачити, її має бути видно як своєрідгний туман туман, що поглинає яскраве світло від квазарів на задньому плані.

[ + – ] Мала Маггелланова Хмара Фото: ESO

Так ученим і вдалося підтвердити її наявність навколо двох карликових галактик, які розташовані по сусідству з нами. Вчені з'ясували, що газова корона складається з вуглецю, кисню та кремнію.

Фокус уже писав про нове зображення далекої спіральної галактики, яке зробив космічний телескоп Вебба, і воно разюче відрізняється від того ж знімка, який отримав телескоп "Габбл".

Також Фокус писав про те, що одна з галактик-супутників Чумацького Шляху вплинула на нашу галактику, в результаті чого було виявлено загадкове явище.