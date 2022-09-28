Зображення далекої галактики. Телескоп Вебба побачив те, що не зміг показати телескоп "Габбл" (фото)

Неймовірно деталізована структура спіральної галактики IC 5332 представлена на новому зображенні знаменитої космічної обсерваторії.

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Телескоп Вебба зробив новий вражаючий знімок спіральної галактики IC 5332, яка розташована на відстані 29 млн світлових років від нас. У порівнянні з фотографією, яку зробив космічний телескоп "Габбл", на новому зображенні можна побачити структури, які приховані щільною оболонкою з пилу, пише CNN.

Спіральна галактика IC 5332, яка стала новим об'єктом для спостереження телескопа Вебба, майже в половину менше за розмірами, ніж наш Чумацький Шлях. Якщо наша галактика має приблизний діаметр 105 тисяч світлових років, то галактика IC 5332 простягається на 66 тисяч світлових років. Однією з особливостей цієї галактики є те, що вона майже ідеально розташована "обличчям" до Землі, тому можна насолодитися зображеннями симетричних спіральних рукавів цієї галактики.

[ + – ] Для того, щоб зробити нове зображення, телескоп Вебба використав один із чотирьох своїх приладів, а саме MIRI. За допомогою цього приладу телескоп може вловити світло далеких галактик у середньому інфрачервоному діапазоні Фото: Apophis

Для того, щоб зробити нове зображення, телескоп Вебба використав один із чотирьох своїх приладів, а саме MIRI. За допомогою цього приладу телескоп може вловити світло далеких галактик у середньому інфрачервоному діапазоні

[ + – ] Космічний телескоп "Габбл" раніше вже робив зображення галактики IC 5332 в ультрафіолетовому та видимому світлі Фото: Apophis

Космічний телескоп "Габбл" раніше вже робив зображення галактики IC 5332 в ультрафіолетовому та видимому світлі. Але на цьому зображенні видно темні області, які ніби поділяють спіральні рукави галактики. Тоді як на знімку Вебба видно більше безперервного переплетення структур, які повторюють форму спіральних рукавів. Також на знімках "Габбла" та "Вебба" видно різні зірки, залежно від діапазону світла, який вони вловили.

Те, що на зображенні "Габбла" видно більше темних регіонів, пов'язано з тим, що пил розсіює ультрафіолетове та видиме світло. Але телескоп Вебба, завдяки тому, що інфрачервоне світло може проникати крізь пил, бачить детальніше структури, з яких складається галактика IC 5332.

За словами вчених, обидва зображення однієї і тієї ж галактики доповнюють одна одну й дають більше інформації про склад і структуру далекої спіральної галактики.

[ + – ] За словами вчених, обидва зображення однієї і тієї ж галактики доповнюють одна одну й дають більше інформації про склад і структуру далекої спіральної галактики Фото: Apophis

Щоб отримувати такі детальні знімки, прилади телескопа Вебба повинні залишатися в дуже холодному стані. Це пов'язано з тим, що навіть теплі об'єкти можуть випромінювати своє власне інфрачервоне світло та спотворювати зображення. Наприклад, прилад MIRI працює за температури -266 градусів за Цельсієм.

Як уже писав Фокус, із цим приладом виникли проблеми. В одному з механізмів, який відповідає за перемикання чотирьох режимів спостереження приладу MIRI, стався збій. Тому один із режимів поки не доступний для роботи.

Досі вчені на Землі намагаються вирішити цю проблему, хоча всі інші прилади телескопа Вебба працюють нормально, і це стосується спостережень в інших трьох режимах приладу MIRI.

Космічний телескоп Вебба спостерігає не тільки за далекими галактиками, але також звертає свій погляд і на нашу Сонячну систему. Як писав Фокус, телескоп сфотографував Нептун і показав його дивовижні кільця.