Изображение далекой галактики. Телескоп Уэбба "увидел" то, чего не смог показать телескоп Хаббл (фото)

Невероятно детализированная структура спиральной галактики IC 5332 представлена на новом изображении знаменитой космической обсерватории.

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Телескоп Уэбба сделал новый впечатляющий снимок спиральной галактики IC 5332, которая находится на расстоянии в 29 млн световых лет от нас. По сравнению с фотографией, которую сделал космический телескоп Хаббл, на новом изображении можно увидеть структуры, которые скрыты плотной оболочкой из пыли, пишет CNN.

Спиральная галактика IC 5332, которая стала новым объектом для наблюдения телескопом Уэбба почти в половину меньше по размерам, чем наш Млечный Путь. Если наша галактика имеет примерный диаметр в 105 тысяч световых лет, то галактика IC 5332 протирается на 66 тысяч световых лет. Одной из особенностей этой галактики является то, что она почти идеально расположена "лицом" к Земле и поэтому можно насладится изображениями симметричных спиральных рукавов этой галактики.

[ + – ] Для того, чтобы сделать новое изображение телескоп Уэбба использовал один из четырех своих приборов, а именно MIRI. С помощью этого прибора телескоп может уловить свет далеких галактик в среднем инфракрасном диапазоне Фото: ESA

Для того, чтобы сделать новое изображение телескоп Уэбба использовал один из четырех своих приборов, а именно MIRI. С помощью этого прибора телескоп может уловить свет далеких галактик в среднем инфракрасном диапазоне.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл раньше уже делал изображение галактики IC 5332 в ультрафиолетовом и видимом свете Фото: ESA

Космический телескоп Хаббл раньше уже делал изображение галактики IC 5332 в ультрафиолетовом и видимом свете. Но на этом изображении видны темные области, которые как бы разделяют спиральные рукава галактики. В то время как на снимке Уэбба видно больше непрерывного переплетения структур, которые повторяют форму спиральных рукавов. Также на снимках Хаббла и Уэбба видны разные звезды, в зависимости от диапазона света, который они уловили.

То, что на изображения Хаббла видно больше темных регионов связано с тем, что пыль рассеивает ультрафиолетовый и видимый свет. Но телескоп Уэбба, благодаря тому, что инфракрасный свет может проникать сквозь пыль, видит более детализировано структуры, из которых состоит галактика IC 5332.

По словам ученых, оба изображения одной и той же галактики дополняют друг друга и дают больше информации о составе и структуре далекой спиральной галактики.

[ + – ] По словам ученых, оба изображения одной и той же галактики дополняют друг друга и дают больше информации о составе и структуре далекой спиральной галактики Фото: ESA

Чтобы получать такие детальные снимки приборы телескопа Уэбба должны оставаться в очень холодном состоянии. Это связано с тем, что даже слегка теплые объекты могут излучать свой собственный инфракрасный свет и искажать изображение. Например, прибор MIRI работает при температуре в -266 градусов Цельсия.

Как уже писал Фокус, с этим прибором возникли проблемы. В одном из механизмов, который отвечает за переключение четырех режимов наблюдения прибора MIRI, произошел сбой. Поэтому один из режимов пока не доступен для работы.

До сих пор ученые на Земле пытаются решить эту проблему, хотя все остальные приборы телескопа Уэбба работают нормально, и это же касается наблюдений в остальных трех режимах прибора MIRI.

Космический телескоп Уэбба наблюдает не только за далекими галактиками, но также обращает свой взор и на нашу Солнечную систему. Как уже писал Фокус, телескоп сфотографировал Нептун и показал его удивительные кольца.