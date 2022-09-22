Аномалия с главной камерой телескопа Уэбба: NASA собирается на срочное совещание

В агентстве крайне обеспокоены поломкой, так как телескоп остался без возможности видеть самые далекие объекты.

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NASA срочно собирает комиссию для решения проблемы, возникшей с одной из главных камер телескопа Джеймса Уэбба. В заявлении агентства говорится, что комиссия займется рассмотрение "возникшей аномалии", пишет Futurism.

На данный момент известно, что сбой произошел в одном из инструментов телескопа, который занимается обработкой изображений. До момента, пока возникшая аномалия не будет исправлена, некоторые операции телескопа будут приостановлены.

В заявлении NASA говорится, что из строя вышла очень дорогостоящая камера среднего инфракрасного диапазона (MIRI) и спектрограф телескопа. Проблемы появились, когда эти инструменты телескопа должны были переключиться на спектроскопию среднего разрешения (MRS). Этот инструмент для наблюдений крайне важен, так как позволяет видеть длины волн света, которые неуловимы для человеческих глаз.

Эксперты говорят, что во время настройки вышеупомянутого инструмента наблюдалось "повышенное трение". Речь идет о "решетчатом колесе", которое позволяет ученым переключаться во время наблюдений между короткими, средними и длинным волнами.

Из сообщения NASA становится понятным, что дорогой и чувствительный инструмент телескопа Уэбба пока не может переключать "передачи" так, как должен. Появившаяся аномалия конечно, не похожа на катастрофу, но учитывая стоимость и недоступность аппаратуры, поломка вызвала большую обеспокоенность у NASA.

"Еще три режима наблюдения инструмента MIRI работают в штатном режиме и доступны для научной деятельности", — отмечает агентство в своем сообщении.

В это же время, недоступность режима MRS на телескопе представляет собой серьезную проблему, так как он – это неотъемлемая часть Уэбба. Именно благодаря этому режиму телескоп может делать снимки самых далеких объектов, таких как экзопланеты, звезды и галактики.

Само устройство чувствительной камеры MIRI также является крайне сложным.

К сожалению, это не первое ЧП с телескопом Уэбба, так относительно недавно в него врезался как минимум один небольшой астероид. Но даже в свете этого происшествия, проблема с MRS остается самой серьезной поломкой в телескопе Джеймса Уэбба.