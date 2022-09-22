Аномалія з головною камерою телескопа Вебба: NASA збирається на термінову нараду

В агентстві вкрай стурбовані несправністю, оскільки телескоп залишився без можливості бачити найдальші об'єкти.

Related video

NASA терміново збирає комісію для вирішення проблеми, що виникла з однією з головних камер телескопа Джеймса Вебба. У заяві агентства йдеться, що комісія займеться розглядом "виниклої аномалії", пише Futurism.

Наразі відомо, що збій стався в одному із інструментів телескопа, який займається обробкою зображень. До моменту, поки аномалія не буде виправлена, деякі операції телескопа будуть призупинені.

У заяві NASA говориться, що з ладу вийшла дорога камера середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) і спектрограф телескопа. Проблеми виникли, коли ці інструменти телескопа мали переключитися на спектроскопію середнього дозволу (MRS). Цей інструмент для спостережень дуже важливий, тому що дозволяє бачити довжини хвиль світла, які невловимі для людських очей.

Експерти кажуть, що під час налаштування вищезазначеного інструменту спостерігалося "підвищене тертя". Йдеться про "решітчасте колесо", яке дозволяє вченим перемикатися під час спостережень між короткими, середніми і довгими хвилями.

З повідомлення NASA стає зрозумілим, що дорогий і чутливий інструмент телескопа Вебба поки що не може перемикати "передачі" так, як має. Аномалія, що з'явилася, звичайно, не схожа на катастрофу, але враховуючи вартість і недоступність апаратури, несправність викликала велике занепокоєння у NASA.

"Ще три режими спостереження інструменту MIRI працюють у штатному режимі та доступні для наукової діяльності", — зазначає агентство у своєму повідомленні.

Водночас, недоступність режиму MRS на телескопі є серйозною проблемою, тому що він — це невід'ємна частина Вебба. Саме завдяки цьому режиму телескоп може робити знімки найдальших об'єктів, таких як екзопланети, зірки та галактики.

Сам пристрій чутливої камери MIRI також є дуже складним.

На жаль, це не перша НП з телескопом Вебба, так відносно недавно в нього врізався як мінімум один невеликий астероїд. Але навіть попри цю подію проблема з MRS залишається найсерйознішою несправністю в телескопі Джеймса Вебба.