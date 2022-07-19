Космічний телескоп Вебба пошкоджено: NASA показало наслідки від удару метеориту (фото)

У NASA поки не знають, наскільки сильно удари мікрометеоритів вплинуть на працездатність обсерваторії, і чи вона зможе прослужити 20 років.

Космічний телескоп Вебба вже офіційно розпочав свою роботу в космосі на відстані 1,5 млн км від Землі. Його головне завдання — побачити найраніші зірки та галактики в нашому Всесвіті та допомогти відповісти вченим на "космічні" питання, які досі залишаються без відповіді. Але "життю" телескопа Вебба загрожують такі космічні камені, як мікрометеорити. Вони можуть бути зовсім крихітними, розміром з порошинку, а можуть бути дійсно загрозливим для роботи телескопа камінням з набагато більшим розміром. Саме такий мікрометеорит влучив в один із сегментів головного дзеркала, завдавши йому значних пошкоджень, повідомляє Space.

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За весь час підготовки до роботи, а це зайняло пів року, у головне дзеркало телескопа Вебба, яке має діаметр 6,5 м, раз на місяць влучали дрібні космічні камені — мікрометеорити. Але наприкінці травня в один із 18 сегментів дзеркала під назвою C3 влучив досить великий камінь, який завдав значних ушкоджень.

Великий камінь — великі проблеми

Згідно зі звітом NASA, цей космічний камінь був набагато більшим, ніж показували моделювання можливих зіткнень телескопа з такими об'єктами. Космічне агентство опублікувало фотографію головного дзеркала телескопа Вебба, де видно наслідки удару.

[ + – ] Зліва показано очікуваний стан головного дзеркала телескопа Вебба, а справа – стан дзеркала, після пошкодження одного з 18 сегментів мікрометеоритом Фото: NASA

У звіті сказано, що збитки, завдані обсерваторії, були більшими, ніж очікували вчені. Тепер у NASA намагаються спрогнозувати, як такі космічні камені можуть вплинути на працездатність телескопа Вебба і чи зможе він пропрацювати в космосі заплановані 20 років.

Які прогнози щодо подальшої роботи телескопа?

Попри те, що пошкодження одного з сегментів головного дзеркала не сильно позначилося на роботі всього телескопа і головне дзеркало виконує свій функціонал, вчені поки точно не можуть сказати, що з телескопом може трапитися в майбутньому, якщо в нього влучатимуть великі мікрометеорити.

Випадкові зіткнення мікрометеоритів із космічним телескопом Габбла і навіть із МКС не завадили їм продовжувати свою роботу в космосі протягом кількох десятиліть. Але проблема в тому, що і Габбл і орбітальна станція знаходяться в навколоземному просторі, а телескоп Вебба — значно далі від Землі, де він більше схильний до випадкових ударів мікрометеоритів.

Як уже писав Фокус, у NASA з'ясували, що така загроза від мікрометеоритів існуватиме для телескопа Вебба щомісяця. Але вчені вже провели вирівнювання сегментів дзеркала після чергового удару та вважають, що так зможуть переналаштовувати його й надалі.

Але все залежить від розміру космічного каменю, який потенційно щомісяця стикатиметься з телескопом Вебба. Згідно з попереднім моделюванням, великі камені можуть потрапляти в телескоп із частотою не більше, ніж раз на кілька років. Але вчені поки не впевнені в точності таких прогнозів.

Фото: NASA

Дослідження тривають

Вчені продовжать створювати нові моделі можливих подій у космосі, з якими може зіткнутися телескоп Вебба у буквальному значенні цього слова. Поки одним із розв'язань такої проблеми вчені бачать у проведенні маневрів щодо невеликої зміни траєкторії польоту космічної обсерваторії, щоб уникнути небезпечних загроз. Адже, як уже писав Фокус, швидкість польоту мікрометеоритів може досягати 1000 м/с. І якщо це досить великий мікрометеорит, то він може завдати значної шкоди головному дзеркалу Вебба.

Поки попереднє моделювання показало, що великі космічні камені, які залишає за собою в польоті комета Галлея можуть становити серйозну небезпеку для телескопа Вебба в травні 2023 і 2024 року.

Початок роботи телескопа Вебба

Фокус вже публікував перші наукові знімки космічного телескопа Вебба, які NASA представило 12 липня, з докладним описом того, що на них зображено. До речі, ці об'єкти вже фотографував телескоп Габбла, але нові зображення набагато детальніші та барвистіші.

Крім далеких галактик та туманностей, телескоп Вебба під час налаштування своїх приладів зміг сфотографувати Юпітер та кілька його супутників. На цьому зображенні видно лише Європу, але на знімках, які вже публікував Фокус, видно ще два супутники газового гіганта.

[ + – ] Зображення Юпітера, яке зробив космічний телескоп Вебба Фото: NASA

Що стосується телескопа Габбла, то як вже писав Фокус, він не закінчить свою роботу з введенням в дію телескопа Вебба, а буде для нової обсерваторії надійним помічником.