Старигань іще в строю. Початок роботи космічного телескопа Вебба не означає "смерть" Габбла

Про обсерваторію Джеймса Вебба завжди кажуть, що вона є наступницею телескопа Габбла. Але це зовсім не так.

Уже відбувся попередній показ першої наукової фотографії раннього Всесвіту, який зробив космічний телескоп Вебба. Як писав Фокус, на зображенні показано скупчення одних із найперших галактик, які з'явилися через 600 млн років після народження Всесвіту. І NASA ще покаже решту знімків Вебба разом із зображеннями інших відомих об'єктів у абсолютно новому вигляді. Телескоп Вебба, вартість якого оцінюється в 10 млрд доларів і який розрахований на 20 років роботи в космосі, називають наступником космічного телескопа Габбла. Він уже понад 30 років робить зображення космосу та допомагає вченим відкривати нові таємниці Всесвіту. Чи означає початок роботи Вебба кінець діяльності Габбла? У своїй статті Forbes пояснює, що це не так і чому не варто так думати.

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Потрібно почати з того, що телескоп Вебба й телескоп Габбла — це різні космічні обсерваторії. Вони розташовані в різних місцях у космосі, Габбл дивиться на Всесвіт у видимому світлі, а Вебб — в інфрачервоному. Тобто вони дивляться на космос по-різному. Новий телескоп Вебба має найбільше на сьогодні головне дзеркало діаметром 6,5 метра, а Габбл — діаметром 2,4 метра. І незважаючи на те, що Вебб може збирати більше світла від далеких галактик і зірок, Веббу потрібен Габбл, адже останній буде корисним для нового телескопа. Ось у чому різниця між двома телескопами?

[ + – ] Новий телескоп Вебба має найбільше на сьогодні головне дзеркало діаметром 6,5 метра, а Габбл — діаметром 2,4 метра Фото: NASA

Різне розташування двох космічних телескопів

Космічний телескоп Габбла обертається навколо Землі та перебуває на низькій навколоземній орбіті на висоті приблизно 545 км. Завдяки цьому за перші 20 років його роботи з 1990 року до нього літали астронавти, щоб полагодити його або модернізувати.

Телескоп Вебба обертається навколо Сонця на відстані 1,5 млн км від Землі, і якщо щось піде не так, до нього ніхто не прилетить для ремонту. Обсерваторія перебуває так далеко в космосі, бо їй для нормальної роботи в інфрачервоному діапазоні світла потрібно бути дуже холодною. Середня температура телескопа становить -233 градуси за Цельсієм, а деякі прилади працюють при температурі нижче, ніж -270 градусів за Цельсієм.

Габбл може спостерігати за космосом довше

Щоб зробити зображення великих ділянок космосу, телескопу Габбла необхідно витратити сотні годин свого часу. Фокус уже писав про новий огляд космосу під назвою 3D-DASH, створений за допомогою Габбла. Щоб отримати зображення галактик, телескопу довелося витратити 250 годин.

Тому тепер за допомогою телескопа Вебба астрономи зможуть витрачати менше часу на огляд космосу. Проте "Габбл" може охоплювати більші ділянки Всесвіту, ніж "Вебб".

За словами вчених, новий телескоп зможе скористатися інформацією "Габбла", щоб розгадати таємниці далеких галактик. За допомогою зображень "Габбла" вчені зможуть знаходити нові цілі для детальніших досліджень за допомогою телескопа Вебба.

[ + – ] За словами вчених, новий телескоп зможе скористатися інформацією "Габбла", щоб розгадати таємниці далеких галактик Фото: Apophis

Два телескопи спостерігають за Всесвітом на різних довжинах хвиль світла

Телескоп Габбла бачить космос в ультрафіолетовому та видимому світлі, а телескоп Вебба оснащений приладами, які дозволяють йому спостерігати за Всесвітом у довших хвилях інфрачервоного світла з неймовірною деталізацією.

"Важливо розуміти, що "Вебб" не може побачити об'єкти в ультрафіолетовому та видимому світлі. Це означає, що якщо знадобляться дані в такому діапазоні, то на допомогу прийде телескоп Габбла", — говорить Ламія Моула з Університету Торонто.

За словами вчених, ультрафіолетовий і видимий діапазон світла призначені для спостережень за молодшими, а значить, ближчими зірками та галактиками. Але в галактиках є регіони зі старішими зірками, і для цього будуть потрібні спостереження Вебба, щоб скласти повну картину еволюції галактики. І звичайно, телескоп Вебба може зазирнути в космос набагато далі, аж до кількох сотень мільйонів років після Великого вибуху. Телескоп Габбла не може побачити такі давні галактики та зірки.

"Вебб" використовуватиме деякі дані "Габбла", а ми в результаті отримаємо точніший і деталізованіший погляд на космічні об'єкти. Без "Габбла" не обійтися", — говорить Моула.

Телескоп Вебба є нащадком іншого телескопа, а не Габбла

Космічний телескоп Вебба працює з інфрачервоним світлом. Хоча телескоп Габбла також може вловлювати світло в ближньому інфрачервоному діапазоні, все ж у "Вебб"а це виходить набагато краще. Але телескоп Вебба все ж таки є нащадком інфрачервоного космічного телескопа "Спітцер", який працював у космосі з 2003 по 2020 рік. Нова обсерваторія в 10 разів чутливіша до інфрачервоного діапазону та може створювати в 3 рази детальніші зображення, ніж її попередник.

[ + – ] Але телескоп Вебба все ж таки є нащадком інфрачервоного космічного телескопа "Спітцер", який працював у космосі з 2003 по 2020 рік Фото: wikipedia

"Раніше багато далеких об'єктів маи вигляд розмитих плям на знімках телескопа "Спітцер". Тепер це будуть справжні галактики зі спіральними рукавами й іншими особливостями, які з'явилися 10-12 млрд років тому", — каже Моула.

За словами вчених, ще рано відмовлятися від телескопа Габбла, адже він може також ще надати багато цінної інформації, яка, зі свого боку, може стати в нагоді телескопу Вебба.