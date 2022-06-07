Найбільший знімок із космосу: телескоп Габбл побив рекорд у пошуках рідкісних галактик (фото)

Телескопу вдалося сфотографувати область космосу, яка у 6 разів перевищує розмір Місяця, якщо дивитися із Землі.

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Вчені оприлюднили найбільше зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні, яке коли-небудь робив космічний телескоп Габбл. Ці дані дозволяють нанести на карту області освіти нових зірок і дізнатися, як виникли найраніші та найдальші галактики, повідомляє Phys.

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Новий огляд далеких ділянок космосу отримав назву 3D-DASH. За допомогою нових даних вчені можуть знайти найрідкісніші галактики у Всесвіті. Космічному телескопу Габбл вдалося зняти область космосу в ближньому інфрачервоному діапазоні, яка перевищує видимий розмір Місяця із Землі в 6 разів.

[ + – ] Ділянка неба, отримана за допомогою 3D-DASH, показує найяскравіші та найрідкісніші об'єкти Всесвіту, такі як галактики-монстри Фото: phys.org

За словами вчених, поки це рекорд і його найімовірніше навіть не зможе побити телескоп Вебба, оскільки його більше цікавлять дрібні деталі менших областей космосу.

На цей час найбільше зображення космосу в ближньому інфрачервоному діапазоні. Зображення великих розмірів зможуть робити лише майбутні космічні телескопи Nancy Grace Roman та Euclid.

"Вже 30 років телескоп Габбл допомагає вивчати Всесвіт та його зміни за останні 10 млрд років. Але за допомогою нового огляду ми можемо розгадати ще більше таємниць інших галактик, а не тільки Чумацького Шляху", — каже Ламія Моула з Університету Торонто.

[ + – ] Галактики, які зміг сфотографувати Габбл Фото: phys.org

За словами вчених, саме зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні дають можливість побачити найраніші та найдальші, а також найрідкісніші галактики у Всесвіті. Вчені тільки приступають до обробки отриманих даних, але сподіваються виявити найпотужніші галактики у Всесвіті, дуже активні чорні діри та галактики, які скоро зіткнуться і зіллються в одну велику.

"Дуже цікаво зрозуміти, як формуються галактики-монстри, як змінюється їхня структура, що є причиною цих змін. Злиття галактик — це події, які рідко вдається сфотографувати, тому ми сподіваємося отримати дуже багато інформації", — каже Моула.

[ + – ] Галактики, які зміг сфотографувати Габбл Фото: phys.org

Щоб створити найбільший знімок космосу, телескоп Габбл використовував нові методи, за допомогою яких можна збільшити захоплення сфотографованої області, а також частоту створення фотографій. Отримані знімки згодом складаються на одну космічну мозаїку.

Нагадуємо, що космічний телескоп Хаббл зробив знімок двох дуже далеких галактик, які разом мають назву Arp 303, і розташовані на відстані 275 млн світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким був Всесвіт у перші секунди після Великого вибуху. Це вдалося зробити завдяки новій комп'ютерної симуляції.

Нагадуємо, що астрофізики створили "машину часу", щоб побачити, як народжувалися стародавні галактики у Всесвіті.