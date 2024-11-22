Невирішена загадка: астрономи запропонували нове пояснення походженню супутників Марса (фото)

Одна з наявних теорій, згідно з дослідженням, наполовину правильна.

Учені вважають, що супутники Фобос і Деймос є залишками астероїда, який підлетів надто близько до Червоної планети і був розірваний на частини гравітацією Марса. Нове пояснення походження супутників Червоної планети може вирішити давню суперечку про те, як вони виникли. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише IFLScience.

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Походження Фобоса і Деймоса, двох супутників Марса, давно спантеличує вчених. Одна теорія свідчить, що вони є астероїдами, які до себе притягнув гравітаційним тяжінням Марс. Інша зазначає, що в Червону планету врізався великий астероїд і в космос полетіли уламки Марса, з яких виникли два супутники. Але обидві теорії мають свої недоліки.

Автори нового дослідження, на підставі комп'ютерного моделювання, дійшли висновку, що до Марса в далекому минулому підлетів на дуже близьку відстань дуже великий астероїд. У результаті гравітація планети розірвала його на частини, а Фобос і Деймос утворилися з деяких уламків цього астероїда.

Фобос Фото: NASA

Це пояснення вирішує основні проблеми двох наявних теорій про походження супутників Марса. Фобос і Деймос складаються з речовини, яка більше схожа на склад астероїдів, аніж на кору Марса. З іншого боку, супутники мають кругові орбіти, які вирівняні з екватором Марса, а це дуже незвичайна орбіта для об'єктів, захоплених гравітацією планети.

Учені вважають, якщо Марс знищив дуже великий астероїд, то навколо планети утворилося кільце з уламків, схоже на кільця Юпітера. Всі ці уламки оберталися б по круговій орбіті та мали б аналогічний склад. Хоча частина уламків астероїда, як показало моделювання, все ж була викинута далі в космос або впала на поверхню Червоної планети.

Спочатку уламки стикалися між собою, руйнуючи один одного на орбіті навколо Марса, але з часом гравітація сприяла тому, що деякі з цих уламків почали злипатися разом, що й призвело до утворення двох супутників Марса.

Деймос Фото: space.com

У 2026 році для дослідження Фобоса вирушить японський космічний апарат Martian Moons eXploration (MMX), який має дати більше інформації про склад цього супутника. Також апарат досліджуватиме, хоча й меншою мірою, Деймос.

Автори дослідження кажуть, якщо нові дані покажуть, що обидва супутники мають дуже схожий склад, то запропонована теорія матиме підтвердження.

Хоча моделювання також демонструє, що з уламків астероїда навколо Марса міг утворитися тільки один супутник, який врізався в планету, а вже з викинутого матеріалу був створений новий диск з уламків. А згодом із нього утворилися Фобос і Деймос. У цьому разі в їхньому складі може бути частина складу марсіанської кори.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що розумні іншопланетяни керують найшвидшими зірками в Чумацькому Шляху. Прибульці можуть перетворювати рідні зірки на космічні кораблі, щоб досліджувати нашу галактику або шукати цінні ресурси.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance виявив на Марсі молекули на основі вуглецю, відомі як органічні молекули. Вони можуть бути ознакою існування позаземного життя. Але вчені вважають, що складно зробити однозначний висновок, адже ці молекули можуть бути ознакою чогось іншого.