Розумні іншопланетяни керують найшвидшими зірками в Чумацькому Шляху: про що нова теорія

Прибульці можуть перетворювати рідні зірки на космічні кораблі, щоб досліджувати нашу галактику або шукати цінні ресурси.

Якщо іншопланетна цивілізація захоче досліджувати Чумацький Шлях, або ж їй потрібно буде знайти цінні ресурси далеко від рідної домівки, вона може перетворювати на природні космічні кораблі свої рідні зірки. Вчені вважають, що так звані гіпершвидкісні зірки, які дуже швидко переміщаються Чумацьким Шляхом, якраз і є такими космічними кораблями, що керуються іншопланетянами. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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У потенційних позаземних цивілізацій, які існують дуже давно, можливо, довше, ніж людство, може виникнути бажання переміститися в іншу частину Чумацького Шляху. Це може бути пов'язано з дослідженнями, або ж із пошуком цінних ресурсів, а також із тим, що іншопланетяни в такий спосіб просто хочуть врятуватися від космічної катастрофи, що насувається, наприклад, вибуху наднової.

Величезні відстані між зірками вимагають занадто багато часу для подорожі, тож ці переміщення складні самі по собі. Тому, як вважають науковці, замість того, щоб переміщатися зі своєї зоряної системи до іншої системи, іншопланетяни можуть узяти всю свою систему з собою в подорож. Тобто вони роблять так, щоб їхні рідні зірки набули дуже великої швидкості та стали гіпершвидкісними зірками, які спостерігаються в Чумацькому Шляху.

Для того, щоб прискорити зірку і змусити її рухатися швидко по галактиці з одного місця в інше разом із планетами, іншопланетяни можуть змусити зірку викидати свою речовину.

За словами вчених, більшість зірок у нашій галактиці є подвійними. Тому ми може випускати з уваги половину потенційних гіпешвидкісних зірок, які мають ознаки штучного втручання.

Автори дослідження вважають, що найкраще піддається управлінню і може створити найкращу тягу подвійна система, що складається з нейтронної зірки і зірки з малою масою, схожою на Сонце.

Іншопланетна цивілізація за допомогою асиметричних магнітних полів або за допомогою якогось пристрою, що спричиняє нерівномірний нагрів на поверхні зірки, може змусити її викидати свою речовину і створювати тягу.

Тобто іншопланетяни роблять так, щоб зірка викидала більше речовини в одному напрямку, ніж в іншому. Так подвійна система буде переміщатися галактикою, вважають учені.

Якщо інопланетна цивілізація зможе розмітити якийсь пристрій на нейтронній зірці або поруч із нею, де сильна гравітація могла б забезпечити готове джерело енергії, вони могли б керувати подвійною системою, вимикаючи і вмикаючи пристрій. У такий спосіб інопланетяни зможуть змінювати напрямок руху всієї системи, кажуть учені.

За словами вчених, у нашій галактиці є кілька відомих гіпершвидкісних зірок, які можуть за своїми характеристиками підходити під таку модель. Хоча навряд чи ними керують іншопланетянами, потрібно шукати щось подібне в космосі, вважають автори дослідження.

Як уже писав Фокус, вчені вперше виявили тріщини у Всесвіті, які є результатом Великого вибуху. Вивчення підозрілих галактик призвело до того, що вчені, можливо, виявили гіпотетичні космічні струни.

Також Фокус писав про те, що NASA і SpaceX показали, як модернізований корабель Starship у вигляді посадкового модуля доставить астронавтів на поверхню Місяця через 2 роки.