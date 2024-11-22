Разумные инопланетяне управляют самыми быстрыми звездами в Млечном Пути: о чем новая теория

Пришельцы могут превращать родные звезды в космические корабли, чтобы исследовать нашу галактику или искать ценные ресурсы.

Если инопланетная цивилизация захочет исследовать Млечный Путь, или же ей нужно будет найти ценные ресурсы вдали от родного дома, она может превращаться в естественные космические корабли свои родные звезды. Ученые считают, что так называемые гиперскоростные звезды, которые очень быстро перемещаются по Млечному Пути как раз и являются такими космическими кораблями, управляемые инопланетянами. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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У потенциальных внеземных цивилизаций, которые существуют очень давно, возможно, дольше, чем человечество, может возникнуть желание переместиться в другую часть Млечного Пути. Это может быть связано с исследованиями, или же с поиском ценных ресурсов, а также с тем, что инопланетяне таким образом просто хотят спастись от надвигающейся космической катастрофы, например, взрыва сверхновой.

Огромные расстояние между звездами требуют слишком много времени для путешествия и эти перемещения сложны сами по себе. Поэтому, как считают ученые, вместо того, чтобы перемещаться из своей звездной системы к другой системе, инопланетяне могут взять всю свою систему с собой в путешествие. То есть они делают так, чтобы их родные звезды получили очень большую скорость и стали гиперскоростными звездами, которые наблюдаются в Млечном Пути.

Для того, чтобы ускорить звезду и заставить ее двигаться быстро по галактике из одного места в другое вместе с планетами, инопланетяне могут заставить звезду выбрасывать свое вещество.

По словам ученых, большинства звезд в нашей галактике являются двойными. Поэтому мы может упускать из виду половину потенциальных гиперскоростных звезд, которые имеют признаки искусственного вмешательства.

Авторы исследования считают, что лучше всего поддается управлению и может создать лучшую тягу двойная система, состоящая из нейтронной звезды и звезды с малой массой, похожей на Солнце.

Инопланетная цивилизация с помощью асимметричных магнитных полей или с помощью какого-то устройства, вызывающего неравномерный нагрев на поверхности звезды, может заставить ее выбрасывать свое вещество и создавать тягу.

То есть инопланетяне делают так, чтобы звезда выбрасывала больше вещества в одном направлении, чем в другом. Таким образом двойная система будет перемещаться по галактике, считают ученые.

Если инопланетная цивилизация сможет разметить какое-то устройство на нейтронной звезде или рядом с ней, где сильная гравитация могла бы обеспечить готовый источник энергии, они могли бы управлять двойной системой, выключая и включая устройство. Таким образом инопланетяне смогут изменять направление движения всей системы, говорят ученые.

По словам ученых, в нашей галактике существует несколько известных гипескоростных звезд, которые по своим характеристикам подходят под передоложенную модель. Хотя вряд ли они управляются инопланетянами, нужно искать нечто подобное в космосе, считают авторы исследования.

Как уже писал Фокус, ученые впервые обнаружили трещины во Вселенной, которые являются результатом Большого взрыва. Изучение подозрительных галактик привело к тому, что ученые, возможно, обнаружили гипотетические космические струны.

Также Фокус писал о том, что NASA и SpaceX показали, каким образом модернизированный корабль Starship в виде посадочного модуля доставит астронавтов на поверхность Луны через 2 года.