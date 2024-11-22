Трещины во Вселенной: астрономы впервые обнаружили результат Большого взрыва

Изучение подозрительных галактик привело к тому, что ученые, возможно, обнаружили гипотетические космические струны.

Астрофизики считают, что им возможно впервые удалось обнаружить неуловимые гипотетические космические струны, которые еще называют трещинами во Вселенной. Они возникли в первые мгновения после Большого взрыва в период космической инфляции, то есть начального этапа расширения космоса. Исследование опубликовано в Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege, пишет IFLScience.

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Некоторые ученые считают, что в первую секунду после Большого взрыва в пространстве-времени возникли топологические дефекты или трещины, названные космическими струнами. Впервые эта идея возникла еще в 70-х годах прошлого века. Согласно существующей теории, космические струны появились тогда, когда произошло разделение одной фундаментальной силы Вселенной на четыре ныне известных: электромагнитное, гравитационное, слабо и сильное взаимодействие. До сих пор никто не находил космические струны, но авторы нового исследования считают, что, возможно, им это удалось.

Трещинами во Вселенной космические струны называют потому, что считается, что ткань пространства-времени как бы треснула, и возникли дефекты, обладающие массой, которые представлены в виде длинных тонких линий, шириной меньше размера протона. Теоретически космические струны могут простираться через всю Вселенную.

Теоретически космические струны могут простираться через всю Вселенную Фото: BBC

Считается, что когда космические струны пересекаются, то их можно обнаружить благодаря тому, что выпускают гравитационные волны из точек пересечения. Также предполагается, что космические струны можно обнаружить в реликтовом излучении, которое является остаточным светом Большого взрыва и существует до сих пор.

Авторы исследования считают, что при изучении пары подозрительных галактик под названием SDSSJ110429.61+233150.3, они, возможно, обнаружили впервые доказательств существования космических струн.

Если космические струны существуют, то они обладают массой, а значит могут выступать в качестве гравитационной линзы. Процесс гравитационного линзирования помогает астрономам увидеть свет очень далеких объектов с помощью других массивных объектов, когда они искажают и усиливают свет далекого источника излучения. Ученые считают, что они обнаружили именно такое гравитационное линзирование космическими струнами.

Некоторые ученые считают, что в первую секунду после Большого взрыва в пространстве-времени возникли топологические дефекты или трещины, названные космическими струнами Фото: space.com

Астрофизики считают, что на самом деле пара изучаемых галактик является одной галактикой, которая выглядит как две благодаря тому, что произошло гравитационное линзирование. Но между нами и этой галактикой нет массивного объекта, который мог бы выступать в качестве гравитационной линзы, а значит за этим стоит космическая струна. При этом ученые выяснили, что спектры света двух галактик совпадают, а значит они являются одним и тем же объектом.

С другой стороны, как говорят астрофизики все же вышеупомянутые астрономические объекты могут быть двумя галактиками, которые родились близко друг к другу и имеют схожие характеристики. Также ученые не отбрасывают вероятность того, что все же существует необычная массивная гравитационная линза, которая исказила свет одной галактики. Поэтому на 100% ученые не уверены в том, что они обнаружили именно космическую струну.

Астрофизики продолжат свое исследование, чтобы найти серьезное подтверждение тому, что они впервые обнаружили трещину во Вселенной, или же, чтобы найти опровержение данной гипотезе.

Фокус также писал о том, что физики-теоретики считают, что с помощью космических струн можно перемещаться во времени.

Еще Фокус писал о том, что NASA показало, как космический корабль Starship поможет астронавтам высадиться на Луну. Starship в версии Human Landing System доставит на поверхность Луны первых с 1972 года астронавтов в 2026 году.

Напоминаем, что ученые впервые получили максимально детальное изображение звезды в другой галактике. Эта звезда, которая в 2000 раз больше Солнца, готовится стать сверхновой и находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли, как уже писал Фокус.