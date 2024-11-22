Тріщини у Всесвіті: астрономи вперше виявили результат Великого вибуху

Вивчення підозрілих галактик призвело до того, що вчені, можливо, виявили гіпотетичні космічні струни.

Астрофізики вважають, що їм можливо вперше вдалося виявити невловимі гіпотетичні космічні струни, які ще називають тріщинами у Всесвіті. Вони виникли в перші миті після Великого вибуху в період космічної інфляції, тобто початкового етапу розширення космосу. Дослідження опубліковано в Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege, пише IFLScience.

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Деякі вчені вважають, що в першу секунду після Великого вибуху в просторі-часі виникли топологічні дефекти або тріщини, названі космічними струнами. Уперше ця ідея виникла ще в 70-х роках минулого століття. Згідно з наявною теорією, космічні струни з'явилися тоді, коли відбулося розділення однієї фундаментальної сили Всесвіту на чотири нині відомі: електромагнітну, гравітаційну, слабко та сильну взаємодію. Досі ніхто не знаходив космічні струни, але автори нового дослідження вважають, що, можливо, їм це вдалося.

Тріщинами у Всесвіті космічні струни називають тому, що вважається, що тканина простору-часу наче тріснула, і виникли дефекти, що володіють масою і представлені у вигляді довгих тонких ліній, завширшки менше за розмір протона. Теоретично космічні струни можуть простягатися через весь Всесвіт.

Теоретично космічні струни можуть простягатися через весь Всесвіт Фото: BBC

Вважається, що коли космічні струни перетинаються, то їх можна виявити завдяки тому, що випускають гравітаційні хвилі з точок перетину. Також припускають, що космічні струни можна виявити в реліктовому випромінюванні, яке є залишковим світлом Великого вибуху й існує досі.

Автори дослідження вважають, що під час вивчення пари підозрілих галактик під назвою SDSSJ110429.61+233150.3, вони, можливо, виявили вперше докази існування космічних струн.

Якщо космічні струни існують, то вони мають масу, а значить можуть виступати як гравітаційна лінза. Процес гравітаційного лінзування допомагає астрономам побачити світло дуже далеких об'єктів за допомогою інших масивних об'єктів, коли вони спотворюють і підсилюють світло далекого джерела випромінювання. Вчені вважають, що вони виявили саме таке гравітаційне лінзування космічними струнами.

Деякі вчені вважають, що в першу секунду після Великого вибуху в просторі-часі виникли топологічні дефекти або тріщини, названі космічними струнами Фото: space.com

Астрофізики вважають, що насправді пара галактик, які вивчаються, є однією галактикою, яка має вигляд як дві завдяки тому, що відбулося гравітаційне лінзування. Але між нами і цією галактикою немає масивного об'єкта, який міг би виступати гравітаційною лінзою, а отже, за цим стоїть космічна струна. При цьому вчені з'ясували, що спектри світла двох галактик збігаються, а отже, вони є одним і тим самим об'єктом.

З іншого боку, як кажуть астрофізики, все ж вищезгадані астрономічні об'єкти можуть бути двома галактиками, що народилися близько одна до одної та мають схожі характеристики. Також учені не відкидають імовірність того, що все ж таки існує незвичайна масивна гравітаційна лінза, яка спотворила світло однієї галактики. Тому на 100% вчені не впевнені в тому, що вони виявили саме космічну струну.

Астрофізики продовжать своє дослідження, щоб знайти серйозне підтвердження того, що вони вперше виявили тріщину у Всесвіті, або ж, щоб знайти спростування цій гіпотезі.

Фокус також писав про те, що фізики-теоретики вважають, що за допомогою космічних струн можна переміщатися в часі.

Ще Фокус писав про те, що NASA показало, як космічний корабель Starship допоможе астронавтам висадитися на Місяць. Starship у версії Human Landing System доставить на поверхню Місяця перших з 1972 року астронавтів у 2026 році.

Нагадуємо, що вчені вперше отримали максимально детальне зображення зірки в іншій галактиці. Ця зірка, яка у 2000 разів більша за Сонце, готується стати надновою і знаходиться на відстані 160 тисяч світлових років від Землі, як уже писав Фокус.