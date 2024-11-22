NASA показало, як космічний корабель Starship допоможе астронавтам висадитися на Місяць (фото)
Starship у версії Human Landing System доставить на поверхню Місяця перших з 1972 року астронавтів у 2026 році.
NASA спільно компанією SpaceX, яка створила багаторазовий космічний корабель Starship, опублікували серію ілюстрацій, на яких показано, як астронавти місії "Артміда-3" у 2026 році здійснять посадку на поверхню супутника Землі, пише Space.
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Спочатку NASA планувало здійснити місію "Артеміда-3", в межах якої вперше за понад пів століття астронавти висадяться на Місяць, у 2025 році. Але запланована посадка на супутник Землі була перенесена на 2026 рік. Це було пов'язано з проблемами, що виникли з космічним кораблем NASA під назвою Orion, який має доставити астронавтів на орбіту навколо Місяця, і з тривалими термінами створення версії корабля Starship компанії SpaceX під назвою Human Landing System (HLS).
Компанія SpaceX вже провела 6 випробувальних польотів ракети Starship, як уже писав Фокус. Верхній ступінь цієї ракети є космічним кораблем, який має ту саму назву, що і вся ракетна система. Під час останнього на сьогодні запуску в космос корабель поки що так і не здійснив вихід на навколоземну орбіту. Хоча компанія SpaceX з кожним випробувальним польотом демонструє прогрес, який наближає її до того, що ракета Starship і окремо космічний корабель будуть введені в експлуатацію в найближчому майбутньому.
Але компанії SpaceX потрібно ще продемонструвати працездатність версії корабля Starship під назвою HLS. По-перше, як уже писав Фокус, наступного року має відбутися випробування процесу заправки паливом корабля HLS на орбіті. Після цього HLS має вирушити на Місяць у безпілотному режимі.
Згідно з планом місії "Артеміда-3" корабель HLS має зістикуватися на орбіті навколо Місяця з кораблем Orion і астронавти через шлюз перемістяться в корабель компанії SpaceX. Після цього HLS доставить астронавтів на поверхню Місяця. На одному із зображень показано, що HLS зістикований з кораблем Orion своєю носовою частиною.
Ще на одному зображенні показано два кораблі Starship, які перебувають у космосі та зістиковані один з одним. Водночас один корабель представлений у звичайній версії, а інший — у версії HLS. Зображення показує процес заправки паливом HLS, про який було сказано вище. Річ у тім, що HLS перевозитиме важке обладнання, яке астронавти використовуватимуть на Місяці, а тому витратить багато палива для польоту в космос. Тому HLS потрібне додатково паливо.
На зображеннях видно, що HLS має інший зовнішній вигляд, ніж звичайна версія космічного корабля Starship. Місячний посадковий корабель має вікна, через які астронавти зможуть дивитися назовні, і у нього немає закрилків. Також на зображеннях видно, що HLS має гладеньке біле оздоблення, на відміну від оздоблення з неіржавної сталі, засіяного чорними плитками теплозахисту, які можна побачити у стандартній версії Starship.
На одній з ілюстрацій видно двох астронавтів у місячних скафандрах, створених компанією Axiom Space, які спускаються на поверхню Місяця на ліфті.
Двоє астронавтів NASA вже перевірили такий спосіб спуску на Місяць у нових скафандрах під час наземних випробувань у червні цього року, де був використаний макет HLS. Випробування підтвердило, що в шлюзі HLS і ліфті достатньо місця для астронавтів, щоб вони могли виконати свою місію в нових місячних скафандрах.
Ще одне зображення показує, як HLS з двома з шести увімкненими двигунами виконує маневр гальмування перед спробою приземлитися на Місяць.
Фокус уже писав про те, що Starship, згідно з планами компанії SpaceX, буде використовуватися не тільки для космічних подорожей, а й складе конкуренцію пасажирським авіалайнерам. Планується за допомогою Starship перевозити пасажирів з однієї точки на Землі в іншу. Через те, що Starship буде на деякий час виходити в космос, час польоту між Європою та Америкою займе всього пів години.
Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, щось незвичайне відбувається з мозком астронавтів, які довгий час перебувають у космосі.