NASA показало, як космічний корабель Starship допоможе астронавтам висадитися на Місяць (фото)

Starship у версії Human Landing System доставить на поверхню Місяця перших з 1972 року астронавтів у 2026 році.

NASA спільно компанією SpaceX, яка створила багаторазовий космічний корабель Starship, опублікували серію ілюстрацій, на яких показано, як астронавти місії "Артміда-3" у 2026 році здійснять посадку на поверхню супутника Землі, пише Space.

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19 листопада відбувся 6-й випробувальний політ ракети Starship

Спочатку NASA планувало здійснити місію "Артеміда-3", в межах якої вперше за понад пів століття астронавти висадяться на Місяць, у 2025 році. Але запланована посадка на супутник Землі була перенесена на 2026 рік. Це було пов'язано з проблемами, що виникли з космічним кораблем NASA під назвою Orion, який має доставити астронавтів на орбіту навколо Місяця, і з тривалими термінами створення версії корабля Starship компанії SpaceX під назвою Human Landing System (HLS).

Компанія SpaceX вже провела 6 випробувальних польотів ракети Starship, як уже писав Фокус. Верхній ступінь цієї ракети є космічним кораблем, який має ту саму назву, що і вся ракетна система. Під час останнього на сьогодні запуску в космос корабель поки що так і не здійснив вихід на навколоземну орбіту. Хоча компанія SpaceX з кожним випробувальним польотом демонструє прогрес, який наближає її до того, що ракета Starship і окремо космічний корабель будуть введені в експлуатацію в найближчому майбутньому.

Але компанії SpaceX потрібно ще продемонструвати працездатність версії корабля Starship під назвою HLS. По-перше, як уже писав Фокус, наступного року має відбутися випробування процесу заправки паливом корабля HLS на орбіті. Після цього HLS має вирушити на Місяць у безпілотному режимі.

Згідно з планом місії "Артеміда-3" корабель HLS має зістикуватися на орбіті навколо Місяця з кораблем Orion і астронавти через шлюз перемістяться в корабель компанії SpaceX. Після цього HLS доставить астронавтів на поверхню Місяця. На одному із зображень показано, що HLS зістикований з кораблем Orion своєю носовою частиною.

На зображенні показано стикування космічного корабля Starship HLS компанії SpaceX з космічним кораблем NASA Orion під час його подорожі до поверхні Місяця Фото: Starship

Ще на одному зображенні показано два кораблі Starship, які перебувають у космосі та зістиковані один з одним. Водночас один корабель представлений у звичайній версії, а інший — у версії HLS. Зображення показує процес заправки паливом HLS, про який було сказано вище. Річ у тім, що HLS перевозитиме важке обладнання, яке астронавти використовуватимуть на Місяці, а тому витратить багато палива для польоту в космос. Тому HLS потрібне додатково паливо.

На зображенні показано процес заправки паливом місячного корабля Starship HLS Фото: Starship

На зображеннях видно, що HLS має інший зовнішній вигляд, ніж звичайна версія космічного корабля Starship. Місячний посадковий корабель має вікна, через які астронавти зможуть дивитися назовні, і у нього немає закрилків. Також на зображеннях видно, що HLS має гладеньке біле оздоблення, на відміну від оздоблення з неіржавної сталі, засіяного чорними плитками теплозахисту, які можна побачити у стандартній версії Starship.

На одній з ілюстрацій видно двох астронавтів у місячних скафандрах, створених компанією Axiom Space, які спускаються на поверхню Місяця на ліфті.

Так астронавти NASA спустяться на поверхню Місяця Фото: Starship

Двоє астронавтів NASA вже перевірили такий спосіб спуску на Місяць у нових скафандрах під час наземних випробувань у червні цього року, де був використаний макет HLS. Випробування підтвердило, що в шлюзі HLS і ліфті достатньо місця для астронавтів, щоб вони могли виконати свою місію в нових місячних скафандрах.

Ще одне зображення показує, як HLS з двома з шести увімкненими двигунами виконує маневр гальмування перед спробою приземлитися на Місяць.

На зображенні показано процес гальмування Starship HLS перед посадкою на Місяць Фото: Starship

Фокус уже писав про те, що Starship, згідно з планами компанії SpaceX, буде використовуватися не тільки для космічних подорожей, а й складе конкуренцію пасажирським авіалайнерам. Планується за допомогою Starship перевозити пасажирів з однієї точки на Землі в іншу. Через те, що Starship буде на деякий час виходити в космос, час польоту між Європою та Америкою займе всього пів години.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, щось незвичайне відбувається з мозком астронавтів, які довгий час перебувають у космосі.