З Європи до Америки за 29 хвилин: Starship зможе перевозити пасажирів із величезною швидкістю (відео)

Ілон Маск, власник компанії SpaceX, яка створила найпотужнішу ракету у світі Starship, вважає, що перевезення пасажирів по всьому світу на цій ракеті з неймовірною швидкістю тепер може стати реальністю.

Компанія SpaceX Ілона Маска може змінити спосіб переміщення між континентами завдяки використанню своєї найпотужнішої ракети у світі Starship. Вирушаючи з одного міста, ракета відлітатиме в космос, а потім приземлятиметься в іншому місті на іншому континенті приблизно менш ніж за годину і все це завдяки неймовірній швидкості польоту 27 000 км/год, пише Daily Mail.

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Схоже, компанія SpaceX відроджує ідею використовувати свою ракету Starship не тільки для майбутніх польотів на Місяць, Марс і на навколоземну орбіту, а й для перевезення пасажирів на Землі між різними країнами.

Компанія SpaceX заявила, що величезна ракета зможе перевозити 1 000 пасажирів і зможе долетіти до будь-якої точки Землі менш ніж за годину. Ілон Маск заявив у соціальній мережі Х, що реалізація цього плану тепер можлива після переобрання Дональда Трампа президентом США. Хоча пасажири зможуть заощадити величезну кількість часу переміщаючись між містами, що розташовані на різних континентах, найімовірніше за квиток їм доведеться заплатити тисячі доларів.

Згідно із заявою SpaceX, ракета Starship зможе доставити пасажирів із Лондона до Нью-Йорка за 29 хвилин, із Нью-Йорка до Парижа за 30 хвилин, із Нью-Йорка до Шанхая (Китай) за 39 хвилин, із Цюріха (Швейцарія) до Сіднея (Австралія) за 50 хвилин. Наприклад, зараз переліт зі США до Китаю займає приблизно 15 годин, а з Європи до США приблизно 8 годин.

Компанія SpaceX заявила, що величезна ракета зможе перевозити 1000 пасажирів і зможе долетіти до будь-якої точки Землі менш ніж за годину Фото: Starship

Відомо, що ракета Starship зможе літати зі швидкістю 27 000 км/год, вирушаючи з одного міста, відлітаючи в космос, а потім приземляючись в іншому місті. Для порівняння, найшвидші пасажирські авіалайнери можуть літати зі швидкістю приблизно 1 000 км/год.

Один із користувачів соціальної мережі Х опублікував рекламний відеоролик компанії SpaceX (розміщений вище), який уперше був створений ще 7 років тому, і припустив, що такі польоти може схвалити Федеральне управління цивільної авіації США, коли офіційно президентом США стане Дональд Трамп. Ілон Маск відповів на цей пост словами: "Тепер це можливо". Але власник компанії SpaceX не надав жодних подробиць про те, коли і як можуть бути реалізовані такі польоти.

Відомо, що ракета Starship зможе літати зі швидкістю 27 000 км/год, вирушаючи з одного міста, відлітаючи в космос, а потім приземляючись в іншому місті Фото: Starship

У відеоролику від SpaceX показано тільки зовнішній бік подорожі пасажирів на ракеті Starship між континентами і нічого не сказано про те, якими можуть бути умови польоту для пасажирів. Найімовірніше, через низьку гравітацію люди не зможуть переміщатися салоном і завжди будуть добре пристебнуті до сидінь. Також найімовірніше на борту ракети не буде туалетів і міні-кухні. Раніше Ілон Маск повідомляв, що в цьому немає необхідності, адже польоти відбуватимуться дуже швидко.

Але основне завдання ракети Starship полягає в перевезенні людей спочатку на Місяць, а потім і на Марс. Одна з версій ракети Starship буде використовуватися як посадковий модуль для астронавтів NASA, які висадяться на Місяці в 2026 році, якщо все піде за планом. Як уже писав Фокус, у рамках підготовки до місячної місії компанія SpaceX проведе випробування, під час якого один космічний корабель Starship заправить паливом інший на орбіті.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що ракета Starship у 2026 році вирушить на Марс, але без екіпажу. А вже у 2028 році Маск планує вперше відправити на Червону планету людей.

Як уже писав Фокус, супутники падають на Землю і вчені розповіли чому. Три австралійські наукові супутники пропрацювали на орбіті лише третину запланованого терміну і згоріли в атмосфері Землі.

Також Фокус писав про те, яким чином конструкція надзвукового літака "Конкорд" дозволяла перевозити пасажирів між Європою та Америкою майже за 3 години.