З Лондона до Нью-Йорка за 3 години: як надзвуковий літак "Конкорд" міг швидко літати (фото)

Найшвидшим надзвуковим пасажирським літаком світі протягом кількох десятиліть був "Конкорд". Він залишається таким і зараз. Його швидкість сягала 2173 км/год.

Досі жодна компанія у світі не створила більш швидкий надзвуковий пасажирський авіалайнер, ніж "Конкорд". Його не використовують уже 19 років. Цей літак міг доставити пасажирів із Лондона до Нью-Йорка за 2 години 52 хвилини і 59 секунд. Швидкість літака "Конкорд" була майже у 2 рази вищою за швидкість звуку. Але наскільки швидким був цей літак і що робило його таким найшвидшим у світі пасажирським авіалайнером? Про це пише Live Science.

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Перший у світі пасажирський надзвуковий літак "Конкорд" був створений британською компанією British Aircraft Corporation і французькою компанією Sud Aviation. Літак використовували для перевезення пасажирів з 1976 по 2003 рік.

Злітна швидкість "Конкорда" становила 402 км/год, а середня крейсерська швидкість досягала 2173 км/год. Для порівняння, один із найпоширеніших зараз пасажирських авіалайнерів, Boeing 737-700, має злітну швидкість 278 км/год і крейсерську швидкість 828 км/год.

За словами Тоні Фаріна з Університету аеронавтики Ембрі-Ріддл, штату Флорида, США, для того, щоб "Конкорд" міг літати з дуже високою швидкістю, інженерам потрібно було створити літак, який швидко літає як з низькою швидкістю під час зльоту та посадки, так і з надзвуковою крейсерською швидкістю.

За словами Фаріна, крило, створене для надзвукового літака, дуже погано забезпечувало підйомну силу, необхідну на низькій швидкості під час зльоту і посадки. Щоб зменшити опір, було створено крило, яке було тонше, ніж у звичайних літаків, і більш загнуте назад. У звичайних пасажирських літаках крила товщі та розташовані інакше, щоб легше забезпечити підйомну силу.

Злітна швидкість "Конкорда" становила 402 км/год, а середня крейсерська швидкість досягала 2173 км/год. Фото: Live Science

За словами Боба ван дер Ліндена з Національного музею повітроплавання та астронавтики (Вашингтон, округ Колумбія, США), що швидше летить літак, то більшу силу опору він відчуває. Тому потрібно було забезпечити літак потрібною підйомною силою. По суті, на швидші літаки впливає більше сил, які протидіють підйомній силі.

За словами Фаріна, творці літака "Конкорд" розв'язали цю проблему, спроєктувавши повітряне судно з гладким корпусом, що має вузький пасажирський салон і подовжений хвостовий конус. Інженери також використали трикутне крило, яке зазвичай використовують для винищувачів.

За словами Боба ван дер Ліндена, за допомогою трикутного крила досягаються хороші показники швидкого руху як на низькій, так і високій швидкості польоту. Трикутна форма крила "Конкорда" допомагала знизити опір літака. Водночас через форму корпусу літака пілотам доводилося приземлятися з носом, піднятим вище, ніж у звичайних авіалайнерів. Пілотам було важко бачити, як вони приземляються. Тому доводилося трохи опускати ніс літака під час приземлення.

Крім того, що надзвуковий літак "Конкорд" мав обтічний дизайн, його оснастили чотирма турбореактивними двигунами Фото: Live Science

Коли створювали літак "Конкорд" не було технологій, які допомогли б вирішити цю проблему. За словами Фаріна, наприклад, американська компанія Boom Technology, яка створила прототип XB-1 майбутнього надзвукового авіалайнера Overture, використала систему доповненої реальності в кабіні пілотів. Таким чином немає необхідності опускати ніс літака. Як уже писав Фокус, нещодавно під час випробувань прототипу XB-1 вдалося досягти нового рекорду швидкості.

Окрім того, що надзвуковий літак "Конкорд" мав обтічний дизайн, його оснастили чотирма турбореактивними двигунами, які окремо створювали тягу 18,7 тонни і спалювали майже 26 000 літрів пального на годину. Для порівняння, літак Boeing 737-800 спалює 3200 літрів палива на годину.

Тяга "Конкорда" збільшувалася також за допомогою форсажної камери. Як пояснюють науковці, за допомогою цього пристрою сире паливо вилітало у вигляді вихлопів разом із відпрацьованим паливом. Літак міг летіти дуже швидко, але було потрібно занадто багато палива. Це була одна з причин того, що літак "Конкорд" перестали використовувати. Просто це стало дуже дорогим задоволенням.

Також Фокус писав про те, що китайська компанія успішно протестувала прототип майбутнього надзвукового пасажирського літака, швидкість якого буде перевищувати в 4 рази швидкість звуку.

Що стосується найважливіших для дослідження космосу апаратів, то нещодавно зонд NASA вперше в історії пролетів близько над полюсами планети Юпітер і надіслав дивовижні фотографії газового гіганта, як уже писав Фокус .