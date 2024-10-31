З Китаю до Америки за 2 години: створено надзвуковий літак із приголомшливою швидкістю (фото)

Китайська компанія успішно провела випробування прототипу майбутнього надзвукового пасажирського літака, який зможе літати в 4 рази швидше за швидкість звуку.

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Швидкість звуку становить 1234 км/год, а найзнаменитіший надзвуковий літак "Конкорд", який не експлуатується з 2003 року, міг літати зі швидкістю 2160 км/год. Китайська компанія Space Transportation створила прототип майбутнього надзвукового пасажирського літака, який зможе літати в 2 рази швидше за "Конкорд" і в 4 рази швидше за швидкість звуку, пише Interesting Engineering.

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Компанія Space Transportation провела успішне випробування прототипу надзвукового пасажирського літака під назвою Yunxing. Коли буде створена повнорозмірна версія цього літака, він зможе набрати швидкість 4900 км/год. Таким чином переліт між Пекіном і Нью-Йорком, згідно із заявою компанії, займе всього 2 години. Зараз такий політ займає приблизно 15,5 годин.

Компанія Space Transportation провела успішне випробування прототипу надзвукового пасажирського літака під назвою Yunxing Фото: South China Morning Post

Прототип майбутнього надзвукового літака Yunxing може злітати і приземлятися вертикально і літати на висоті до 20 000 метрів. Літак "Конкорд" міг літати на висоті 18 000 метрів. Передбачається, що такі самі особливості матиме повнорозмірний літак, перший політ якого має відбутися 2027 року.

Швидкість звуку становить 1234 км/год, а найзнаменитіший надзвуковий літак "Конкорд", який не експлуатується з 2003 року, міг літати зі швидкістю 2160 км/год. Фото: Wikipedia

Нагадуємо, що першим пасажирським надзвуковим літаком у світі, який експлуатувався з 1976 до 2003 року, був "Конкорд", створений французькою компанією Sud Aviation і British Aircraft Corporation. Він міг літати зі швидкістю 2160 км/год, що майже у 2 рази перевищувало швидкість звуку. Китайський надзвуковий літак зможе літати в 2 рази швидше за "Конкорд" і в 4 рази швидше за швидкість звуку.

Компанія Space Transportation, створена 2018 року, проєктує і виробляє космічні ракети, але також має технічні можливості для створення надзвукових літаків. Відомо, що під час випробування прототипу надзвукового літака Yunxing інженери перевіряли його аеродинаміку, тепловий захист і системи управління. Повністю композитна конструкція літака успішно витримала екстремальні умови польоту, згідно з повідомленням китайської компанії.

Прототип майбутнього надзвукового літака Yunxing може злітати і приземлятися вертикально і літати на висоті до 20 000 метрів Фото: South China Morning Post

Space Transportation запланувала ще багато випробувань прототипу нового літака, щоб продемонструвати те, що він здатний розвивати величезну швидкість і літати на дуже великій висоті.

Нагадуємо, що компанія Boom Technology зі США також розробляє надзвуковий пасажирський літак Overture, який зможе літати зі швидкістю 2100 км/год. Як уже писав Фокус, компанія провела чергове успішне випробування прототипу цього літака, який зміг набрати рекордну для себе швидкість — 851 км/год.

Також Фокус писав про те, що ще одна компанія зі США, Venus Aerospace, розробляє ще більш швидкий надзвуковий літак Stargazer, швидкість якого становитиме 7300 км/год. При цьому літак зможе літати на висоті 33 500 метрів.

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили щось холодне і вологе біля Урана. Ще один об'єкт у Сонячній системі може бути місцем, де потенційно може існувати позаземне життя.