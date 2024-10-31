Сюрприз для вчених: астрономи виявили щось холодне і вологе біля Урана (фото)

Ще один об'єкт у Сонячній системі може бути місцем, де потенційно може існувати позаземне життя.

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Велике здивування у вчених викликали результати нового дослідження одного з головних супутників планети Уран під назвою Міранда. Цей холодний крижаний світ, як показує моделювання, може мати під своєю поверхнею океан із рідкої води. Отже, супутник Міранда може бути тим місцем, де є потенційне позаземне життя. Дослідження опубліковано в The Planetary Science Journal, пише Gizmodo.

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Сьома планета Сонячної системи, Уран, сама по собі є дивним світом, з найбільшим нахилом своєї осі до площини орбіти, екстремальними погодними явищами, а також ледве видимими кільцями, майже як у Сатурна. Навколо Урана обертається 28 супутників, шість із яких є головними. Серед них і супутник Міранда.

Цей супутник вперше з близької відстані сфотографував зонд NASA "Вояджер-2" у 1986 році. Але апарату вдалося побачити тільки південну півкулю супутника Урана, проте ці дані допомогли багато чого дізнатися про цей загадковий світ.

На знімку Міранди можна побачити нерівну поверхню супутника, яка вкрита борознами і кратерами. Вважається, що рельєф був створений внаслідок гравітаційної взаємодії з іншими супутниками Урана, а також внутрішнім теплом крижаного світу.

Міранда, супутник Урана Фото: NASA

Учені створили моделювання внутрішньої структури супутника Міранда на основі особливостей його поверхні. Вчені вважають, що гравітаційна взаємодія з іншими супутниками Урану могла призвести до підвищення рівня внутрішнього нагріву Маринади, що призвело до появи підземного глибокого океану з рідкої води в далекому минулому. Отже, Міранда може бути потенційно придатним для життя світом.

Розрахунки вчених показують, що протягом останніх 100-500 млн років усередині Міранди був океан глибиною щонайменше 100 км. Враховуючи, що діаметр супутника 235 км, то океан мав би займати половину розміру Міранди. Науковці вважають, що такого глибокого океану, ймовірно, вже немає, але дрібніша підземна водойма, яка прихована під крижаною корою товщиною 30 км, на Міранді все ж може бути.

Учені вважають, що рідка вода може бути під поверхнею Міранди, адже якби вона повністю замерзла, то на поверхні супутника Урану мали б з'явитися особливі тріщини. Це було свідчення розширення замерзлого підземного океану. Але таких тріщин не виявлено.

Порівняльні розміри Урана і шести його найбільших супутників. Зліва направо: Пак, Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон Фото: NASA

За словами вчених, результати дослідження їх дуже здивували, адже вони не очікували знайти ознаки океану з рідкої води на такому далекому холодному світі. Можливо і деякі інші супутники Урану також є океанічними світами, кажуть астрономи.

Наразі головними світами, де може існувати позаземне життя в Сонячній системі, вважаються океанічні супутники Європа (супутник Юпітера) та Енцелад (супутник Сатурна). Можливо, інопланетне життя є і на Міранді.

За словами вчених, необхідно відправити нову місію до Урану, щоб можна було ретельно вивчити не тільки загадкову планету, а й її супутники. Це дасть можливість підтвердити припущення, висловлені в новому дослідженні.

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