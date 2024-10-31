Марсохід Perseverance знайшов на Марсі дивні зелені плями (фото)

Учені з NASA поки що не можуть зрозуміти, внаслідок яких процесів на марсіанських каменях з'явилися незвичайні плями.

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Марсохід NASA Perseverance перебуває на Марсі вже четвертий рік, досліджуючи поверхню планети в пошуках ознак життя в минулому, пише Space.com.

Під час таких пошуків Perseverance зробив знімок абразивної зони Malgosa Crest за допомогою своєї камери SHERLOC WATSON. Усередині породи марсохід виявив чорні та білі плями, а також, що найцікавіше — зеленуваті. Така несподівана знахідка заінтригувала вчених, хоча склад породи досі залишається невідомим.

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Для того, щоб зазирнути всередину породи, марсохід зішкріб невелику ділянку в скельному оголенні під назвою Wallace Butte. Діаметр плями, яку вдалося розчистити марсоходу, становив 5 см, а велика зелена пляма на знімку має діаметр лише близько 2 мм.

Зелені плями на марсіанському камені Фото: NASA/JPL-Caltech

На Землі червоне каміння, схоже на марсіанське, зазвичай набуває свого забарвлення завдяки окисленню заліза, того ж типу, що робить людську кров червоною.

Зелені ж плями на Землі, схожі на ті, що знайшов Perseverance, утворюються на червоних каменях, коли рідка вода просочується через осад. Під час такого процесу залізо в каменях окислюється, залишаючи зелені плями на каменях.

Іноді в цьому процесі на Землі задіяні й мікроби, але навіть без них на марсіанських каменях могли з'явитися зелені плями. Наприклад, хімічна взаємодія між сіркою і залізом також може сприяти реакціям відновлення заліза без допомоги мікроорганізмів.

Але який тип реакції був відповідальний за появу зелених плям на Марсі залишається невідомим.

Річ у тім, що марсоходу забракло місця для того, щоб безпечно дістати свої роботизовані руки і дотягнутися до каменя із зеленою плямою. Таким чином у марсохода не було можливості розглянути своє відкриття ближче.

Вчені з NASA сподіваються на те, що Perseverance вдасться розкопати щось подібне в майбутньому і тоді дивні зелені плями вдасться вивчити докладніше.

Нагадаємо, марсохід Perseverance показав неймовірний краєвид, стоячи на краю прірви. На Червоній планеті марсохід продовжує підніматися на вершину кратера Єзеро, щоб зайнятися дослідженням нової місцевості.