Марсохід Perseverance показав захоплюючий вид, стоячи на краю прірви (фото)

На Червоній планеті марсохід продовжує підійматися на вершину кратера Єзеро, щоб зайнятися дослідженням нової місцевості.

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Нещодавно марсохід NASA Perseverance зробив невелику перерву у своїй експедиції, щоб оглянути пройдений шлях на Марсі, пише Space.com.

Не так давно Perseverance завершив свою роботу на рівнинах кратера Єзеро і почав непростий підйом вгору по його західному краю. Саме на цьому шляху марсохід зупинився, щоб помилуватися чудовим краєвидом і відправити захопливі знімки на Землю.

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Команда місії "зшила" 44 фотографії, які були зроблені марсоходом, створивши чудовий марсіанський пейзаж.

"Якщо ви подивитеся на праву сторону зібраної нами мозаїки, ви зрозумієте, з чим ми зараз маємо справу. Марс не хотів, щоб будь-хто без зусиль дістався вершини цього хребта", — каже заступник керівника проєкту Perseverance Рік Велч із Лабораторії реактивного руху NASA.

Знімки було зроблено, коли марсохід перебував на півдорозі до західного краю кратера. Очікується, що Perseverance досягне вершини тільки на початку грудня, при тому що його сходження почалося в середині серпня.

Співробітники NASA зазначають, що хребет, на який зараз підіймається Perseverance, має нахил близько 20 градусів.

"Марсоходи їздили й по крутішій місцевості, а також по більш слизьких поверхнях, але вперше нам доводиться мати справу і з тим, і з іншим одночасно", — розповів "водій" місії Perseverance Кемден Міллер.

"На кожні два кроки Perseverance вперед, йому доводиться робити щонайменше один крок назад. Тому наша команда придумала кілька варіантів", — зазначають у NASA.

Серед можливих варіантів був рух марсохода Perseverance задом наперед, проходження крутих поворотів "впоперек схилу", а також триматися ближче до північних країв схилу, де на поверхні лежать більші камені, що посилює зчеплення.

Усі три стратегії були корисними, але метод із північним краєм, судячи з усього, зарекомендував себе краще за інших.

Нагадаємо, марсохід Perseverance пішов слизькою доріжкою. Апарат NASA опинився на одному з найскладніших відрізків свого шляху Червоною планетою.