Марсоход Perseverance показал захватывающий вид, стоя на краю пропасти (фото)
На Красной планете марсоход продолжает взбираться на вершину кратера Езеро, чтобы заняться исследованием новой местности.
Недавно марсоход NASA Perseverance сделал небольшой перерыв в своей экспедиции, чтобы осмотреть проделанный путь на Марсе, пишет Space.com.
Не так давно Perseverance завершил свою работу на равнинах кратера Езеро и начал непростой подъем вверх по его западному краю. Именно на этом пути марсоход остановился, чтобы полюбоваться великолепным видом и отправить захватывающие снимки на Землю.
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Команда миссии "сшила" 44 фотографии, которые были сделаны марсоходом, создав великолепный марсианский пейзаж.
"Если вы посмотрите на правую сторону собранной нами мозаики, вы поймете, с чем мы сейчас имеем дело. Марс не хотел, чтобы кто-либо без труда добрался до вершины этого хребта", — говорит заместитель руководителя проекта Perseverance Рик Уэлч из Лаборатории реактивного движения NASA.
Снимки были сделаны, когда марсоход находился на полпути к западному краю кратера. Ожидается, что Perseverance достигнет вершины только в начале декабря, при том что его восхождение началось в середине августа.
Сотрудники NASA отмечают, что хребет, на который сейчас взбирается Perseverance, имеет наклон около 20 градусов.
"Марсоходы ездили и по более крутой местности, а также более скользким поверхностям, но впервые нам приходится иметь дело и с тем, и с другим одновременно", — рассказал "водитель" миссии Perseverance Кэмден Миллер.
"На каждые два шага Perseverance вперед, ему приходится делать как минимум один шаг назад. Поэтому наша команда придумала несколько вариантов", — отмечают в NASA.
Среди возможных вариантов было движение марсохода Perseverance задом наперед, прохождение крутых поворотов "поперек склона", а также держаться ближе к северным краям склона, где на поверхности лежат более крупные камни, что усиливает сцепление.
Все три стратегии были полезны, но метод с северным краем, судя по всему, зарекомендовал себя лучше остальных.
Напомним, марсоход Perseverance пошел по скользкой дорожке. Аппарат NASA оказался на одном из самых сложных отрезков своего пути по Красной планете.