Марсоход Perseverance показал захватывающий вид, стоя на краю пропасти (фото)

На Красной планете марсоход продолжает взбираться на вершину кратера Езеро, чтобы заняться исследованием новой местности.

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Недавно марсоход NASA Perseverance сделал небольшой перерыв в своей экспедиции, чтобы осмотреть проделанный путь на Марсе, пишет Space.com.

Не так давно Perseverance завершил свою работу на равнинах кратера Езеро и начал непростой подъем вверх по его западному краю. Именно на этом пути марсоход остановился, чтобы полюбоваться великолепным видом и отправить захватывающие снимки на Землю.

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Команда миссии "сшила" 44 фотографии, которые были сделаны марсоходом, создав великолепный марсианский пейзаж.

"Если вы посмотрите на правую сторону собранной нами мозаики, вы поймете, с чем мы сейчас имеем дело. Марс не хотел, чтобы кто-либо без труда добрался до вершины этого хребта", — говорит заместитель руководителя проекта Perseverance Рик Уэлч из Лаборатории реактивного движения NASA.

Снимок кратера Езеро Фото: NASA/JPL-Caltech

Снимки были сделаны, когда марсоход находился на полпути к западному краю кратера. Ожидается, что Perseverance достигнет вершины только в начале декабря, при том что его восхождение началось в середине августа.

Сотрудники NASA отмечают, что хребет, на который сейчас взбирается Perseverance, имеет наклон около 20 градусов.

"Марсоходы ездили и по более крутой местности, а также более скользким поверхностям, но впервые нам приходится иметь дело и с тем, и с другим одновременно", — рассказал "водитель" миссии Perseverance Кэмден Миллер.

"На каждые два шага Perseverance вперед, ему приходится делать как минимум один шаг назад. Поэтому наша команда придумала несколько вариантов", — отмечают в NASA.

Среди возможных вариантов было движение марсохода Perseverance задом наперед, прохождение крутых поворотов "поперек склона", а также держаться ближе к северным краям склона, где на поверхности лежат более крупные камни, что усиливает сцепление.

Все три стратегии были полезны, но метод с северным краем, судя по всему, зарекомендовал себя лучше остальных.

Напомним, марсоход Perseverance пошел по скользкой дорожке. Аппарат NASA оказался на одном из самых сложных отрезков своего пути по Красной планете.