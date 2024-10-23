Марсоход Perseverance пошел по скользкой дорожке: внизу его поджидает головокружительный обрыв

Аппарат NASA оказался на одном из самых сложных отрезков своего пути по Красной планете.

Related video

Марсоход NASA Perseverance оказался на скользкой дорожке, поднимаясь по краю кратера Езеро, пишет SciTechDaily.

По словам команды NASA, сейчас марсоход находится на участке дороги с очень крутым рельефом, который сформирован из рыхлого марсианского грунта, известного как реголит.

Такая поверхность делает и без того сложный подъем еще опаснее, так как колеса марсохода скользят на самых крутых участках.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эксперты говорят, что продвижение марсохода сейчас больше напоминает попытку взбежать по песчаной дюне, где каждый шаг сопровождается небольшим скольжением назад.

Научные и инженерные команды Perseverance совместно и очень тщательно планируют маршрут марсохода.

По мере того, как марсоход движется по склону горы Рейнир, команда нашла относительно безопасный путь к краю кратера, который назвали в честь популярной пешеходной тропы Саммерленд на одноименного стратовулкана Рейнир в Вашингтоне.

Сейчас марсоход направляется к своей следующей цели – древним разломам Пико Туркино. Там научная группа планирует провести исследования при помощи нескольких инструментов Perseverance.

Во время своего путешествия по тропе Саммерленд, марсоход изучает окружающую местность. Камеры SuperCam и Mastcam-Z наблюдают за скалами на земле и на отдаленном холме под названием Crystal Creek.

Также марсоход может направить свои камеры вверх, чтобы наблюдать за солнцем и атмосферой. Так, на прошлой неделе аппарат запечатлел затмение Солнца Фобосом.

Напомним, Perseverance нашел на Марсе невероятно уставшую голову. Марсоход NASA снова нашел на Красной планете необычный объект, который взбудоражил воображение людей.