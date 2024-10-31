Сюрприз для ученых: астрономы обнаружили нечто холодное и влажное возле Урана (фото)

Еще один объект в Солнечной системе может быть местом, где потенциально может существовать внеземная жизнь.

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Большое удивление у ученых вызвали результаты нового исследования одного из главных спутников планеты Уран под названием Миранда. Этот холодный ледяной мир, как показывает моделирование, может иметь под своей поверхностью океан из жидкой воды. Таким образом спутник Миранда может быть тем местом, где обитает потенциальная внеземная жизнь. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal, пишет Gizmodo.

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Седьмая планета Солнечной системы, Уран, сама по себе является странным миром, с самым большим наклоном своей оси к плоскости орбиты, экстремальными погодными явлениями, а также еле видимыми кольцами, почти как у Сатурна. Вокруг Урана вращается 28 спутников, шесть из которых являются главными. Среди них и спутник Миранда.

Этот спутник впервые с близкого расстояния сфотографировал зонд NASA "Вояджер-2" в 1986 году. Но зонду удалось увидеть только южное полушарие спутника Урана и тем не менее эти данные помогли многое узнать об этом загадочном мире.

На снимке Миранды можно увидеть неровную поверхность спутника, которая покрыта бороздами и кратерами. Считается, что рельеф спутника был создан в результате гравитационного взаимодействия с другими спутниками Урана, а также внутренним теплом ледяного мира.

Миранда, спутник Урана Фото: NASA

Ученые создали моделирование внутренней структуры спутника Миранда на основе особенностей его поверхности. Ученые считают, что гравитационное взаимодействие с другими спутниками Урана могло привести к повышению уровня внутреннего нагрева Маринады, что привело к появление подземного глубокого океана из жидкой воды в далеком прошлом. Таким образом Миранда может быть потенциально пригодным для жизни миром.

Расчеты ученых показывают, что в течение последних 100-500 млн лет внутри Миранды существовал океан глубиной не менее 100 км. Учитывая, что диаметр спутника 235 км, то океан должен был занимать половину размера Миранды. Ученые считают, что такой глубокий океан вероятно уже не существует, но более мелкий подземный водоем, который скрывает под ледяной корой толщиной 30 км, на Миранде все же может быть.

Ученые считают, что жидкая пода может существовать под поверхностью Миранды, ведь если бы она полностью замерзла, то на поверхности спутника Урана должны были появиться особенные трещины. Это было свидетельство расширения замерзшего подземного океана. Но таких трещин не обнаружено.

Сравнительные размеры Урана и шести его самых больших спутников. Слева направо: Пак, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон Фото: NASA

По словам ученых, результаты исследования их очень удивили, ведь они не ожидали найти признаки океана из жидкой воды на такой далеком холодном мире. Возможно, и некоторые другие спутники Урана также являются океаническими мирами, говорят астрономы.

Сейчас главными мирами, где может существовать внеземная жизнь в Солнечной системе, считаются океанические спутники Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна). Возможно, инопланетная жизнь есть и на Миранде.

По словам ученых, необходимо отправить новую миссию к Урану, чтобы можно было тщательно изучить не только загадочную планету, но и ее спутники. Это даст возможность подтвердить предположения, высказанные в новом исследовании.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что карликовая планета Церера, могла быть океаническим миром.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance нашел на Марсе странные зеленые пятна. Ученые из NASA пока не могут понять, в результате каких процессов на марсианских камнях появились необычные пятна.

Еще Фокус писал о том, что ученые установили рекорд с квантовым котом и это открывает путь к новой физике.