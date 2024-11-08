Зонд NASA за 1 млрд доларів надіслав знімки Юпітера: що він зробив уперше в історії (фото)

Найбільша планета в Сонячній системі продовжує дивувати.

Космічний апарат NASA під назвою "Юнона" здійснив 66-й близький проліт повз Юпітер і надіслав партію нових приголомшливих зображень газового гіганта. При цьому зонд NASA вперше в історії підлетів дуже близько до полюсів Юпітера, чого ніколи не робив жоден космічний апарат, пише IFLScience.

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Зонд "Юнона", вартістю 1 млрд доларів, 23 жовтня 2024 року завершив 66-й близький проліт повз Юпітер, що дало йому можливість уперше в історії підлетіти дуже близько до полюсів найбільшої планети в Сонячній системі.

Кожне зближення з планетою дає змогу зонду NASA робити приголомшливі фотографії Юпітера за допомогою камери JunoCam. Таким чином вчені отримують нові дані про атмосферу Юпітера, включно з його дивовижними атмосферними штормами. За допомогою інших приладів апарат вивчає також магнітне поле Юпітера, гравітаційний вплив планети і умови в його околицях.

Космічний апарат NASA під назвою "Юнона" здійснив 66-й близький проліт повз Юпітер і надіслав партію нових приголомшливих зображень газового гіганта Фото: NASA

Науковці отримують щоразу нову інформацію не лише про саму планету, а й деякі її супутники. Зокрема, це стосується супутника Іо. Під час нещодавнього близького прольоту зонд "Юнона" також пролетів близько над п'ятим за величиною супутником Юпітера під назвою Амальтея, який обертається навколо планети ближче, ніж Іо.

У результаті чергового зближення з планетою апарат "Юнона" зробив партію нових приголомшливих зображень газового гіганта, які були відправлені на Землю. Але в NASA немає спеціальної команди, яка б обробляла зображення Юпітера, зроблені цим зондом. Цю роботу виконують так звані цивільні вчені, які співпрацюють з NASA.

Кожне зближення з планетою дає змогу зонду NASA робити приголомшливі фотографії Юпітера за допомогою камери JunoCam Фото: NASA

На нових знімках добре видно унікальні атмосферні шторми, які представлені у вигляді завихрень. Цивільні вчені навмисно надали різні кольори різним ділянкам атмосфери планети, щоб підкреслити їхні особливості. Ці знімки показують наскільки складною, мінливою і турбулентною є атмосфера газового гіганта насправді.

Космічний апарат "Юнона" обертається навколо Юпітера вже понад 3000 днів. Раніше цього року зонд скоротив свою орбіту і таким чином, тепер може здійснювати близькі прольоти біля Юпітера приблизно раз на місяць.

На нових знімках добре видно унікальні атмосферні шторми, які представлені у вигляді завихрень Фото: NASA

Наступне зближення з газовим гігантом у зонда NASA відбудеться 25 листопада цього року. До завершення своєї місії 2025 року зонд "Юнона" ще 10 разів пролетить на близькій відстані від Юпітера. Потім під час 76-го близького прольоту апарат NASA увійде в атмосферу газового гіганта, де і згорить.

Зараз до Юпітера летять два космічні апарати, які мають стати заміною для "Юнони".

Апарат Європейського космічного агентства під назвою JUICE вивчатиме головні супутники гігантської планети з 2031 року. Через кілька років після прибуття до мети цей зонд вперше в історії вийде на орбіту навколо супутника іншої планети. У цьому випадку це буде супутник Юпітера Ганімед, навколо якого JUICE кружлятиме півтора року.

Новий зонд NASA під назвою Europa Clipper, який є найбільшим космічним апаратом в історії, прилетить до Юпітера 2030 року, але його головна мета полягає у вивченні супутника Європа.

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