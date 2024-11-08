Як астронавти не божеволіють у космосі: що їм допомагає підтримувати психічне здоров'я

Психолог із NASA розповіла, яким чином астронавти на орбіті справляються зі стресом.

Щоб стати астронавтом, людина повинна мати стійкий емоційний стан і ясний розум. Під час виходу у відкритий космос може статися все, що завгодно. Також може бути продовжена місія на Міжнародній космічній станції (МКС) через непередбачувані обставини. Тому астронавти повинні вміти адаптуватися. Проте відкритий космос може вивести з ладу навіть найбільш психічно стійку людину. Психологиня з NASA Анна Моргенталер, яка працює з астронавтами, розповіла про способи, за допомогою яких люди на орбіті підтримують психічне здоров'я, пише Inverse.

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Боротьба з перфекціонізмом

Люди, які стають астронавтами NASA, повинні добре працювати в групах, а також володіти самосвідомістю і розуміти свої сильні та слабкі сторони, а також те, як вони можуть вплинути на інших. Вони також повинні надавати й отримувати зворотний зв'язок, не займаючи оборонну позицію. Для досягнення успіху в цій справі необхідно уникати перфекціонізму, каже Моргенталер.

Перфекціонізм може стати на заваді продуктивності, адже він може викликати стільки занепокоєння, що це завадить виконанню поставлених завдань. Тому астронавтів вчать переходити від перфекціоністського мислення, тобто якщо людина не зробить щось правильно, значить, це невдача, до мислення навчання.

Моргенталер називає це когнітивною гнучкістю. Адаптація до нових умов у космосі є ключем до успіху. Наприклад, якщо астронавт перебуває у відкритому космосі і щось іде не так, як планувалося, то мислення навчання допоможе йому швидко адаптуватися і знайти нові рішення.

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Психологічна терапія на МКС

Астронавти на МКС постійно підтримують своє психічне здоров'я за допомогою приватних відеоконференцій із психологом на Землі. Таке спілкування відбувається кожні два тижні. Навіть у тісному приміщенні астронавти виділяють особистий простір для відеодзвінків. У них є навушники та власні планшети, щоб зберегти конфіденційність розмови. Така психологічна терапія допомагає астронавтам регулярно опрацьовувати свої проблеми та знаходити рішення.

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Робота з диханням

Астронавти використовують дихальні техніки, коли їм потрібно керувати своїми почуттями в стресових ситуаціях. У такий спосіб вони позбуваються нервозності та страху зробити помилку під час виконання тих чи інших завдань.

Одна з дихальних технік пов'язана з числом чотири. Спочатку людина повільно вдихає повітря, рахуючи до чотирьох, потім затримує дихання, рахуючи до чотирьох, повільно видихає повітря, рахуючи до чотирьох, і знову затримує дихання, повільно рахуючи до чотирьох. Потім ця процедура повторюється кілька разів.

За словами Моргенталер, при кожному управлінні диханням таким чином, людина регулює свій серцевий ритм. Це допомагає заспокоїти все тіло. Дослідження показують, що ці дихальні техніки допомагають активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за допомогу тілу в розслабленні.

Космос змінює людину і фізично, і емоційно. Психологічна допомога не тільки дає змогу астронавтам переносити тривалі місії на орбіті, а також сприяє легшому поверненню на Землю після закінчення польоту.

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