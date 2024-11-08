Как астронавты не сходят с ума в космосе: что им помогает поддерживать психическое здоровье

Психолог из NASA рассказала, каким образом астронавты на орбите справляются со стрессом.

Чтобы стать астронавтом, человек должен иметь устойчивое эмоциональное состояние и ясный ум. Во время выхода в открытый космос может произойти все, что угодно. Также может быть продлена миссия на Международной космической станции (МКС) из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому астронавты должны уметь адаптироваться. Тем не менее, открытый космос может вывести из строя даже самого психически устойчивого человека. Психолог из NASA Анна Моргенталер, которая работает с астронавтами, рассказала о способах, с помощью которых люди на орбите поддерживают психическое здоровье, пишет Inverse.

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Борьба с перфекционизмом

Люди, которые становятся астронавтами NASA, должны хорошо работть в группах, а также обладать самосознанием, и понимать свои сильные и слабые стороны, а также то, как они могут повлиять на других. Они также должны предоставлять и получать обратную связь, не занимая оборонительную позицию. Для достижения успеха в этом деле необходимо избегать перфекционизма, говорит Моргенталер.

Перфекционизм может помешать производительности, ведь он может вызвать столько беспокойства, что это помешает выполнению поставленных задач. Поэтому астронавтов учат переходить от перфекционистского мышления, то есть если человек не сделает что-то правильно, значит, это неудача, к мышлению обучения.

Моргенталер называет это когнитивной гибкостью. Адаптация к новым условиям в космосе является ключом к успеху. Например, если астронавт находится в открытом космосе и что-то идет не так, как планировалось, то мышление обучения поможет ему быстро адаптироваться и найти новые решения.

Астронавт NASA Фрэнк Рубио наблюдает за стыковкой космического корабля с МКС в октябре 2022 года. Он провел в космсое больше года из-за поломки российского корабля "Союз" Фото: NASA

Психологическая терапия на МКС

Астронавты на МКС постоянно поддерживают свое психическое здоровье с помощью частных видеоконференций с психологом на Земле. Такое общение происходит каждые две недели. Даже в тесном помещении астронавты выделяют личное пространство для видеозвонков. У них есть наушники и собственные планшеты, чтобы сохранить конфиденциальность разговора. Такая психологическая терапия помогает астронавтам регулярно прорабатывать свои проблемы и находить решение.

Астронавт NASA Сунита Уильямс должна была провест ина МКС в июне 2024 года всего 10 дней, но вернется домй только в феврале 2025 года из-за поломки корабля Starliner Фото: NASA

Работа с дыханием

Астронавты используют дыхательные техники, когда им нужно управлять своими чувствами в стрессовых ситуациях. Таким образом они избавляются от нервозности и страха совершить ошибку при выполнении тех или иных задач.

Одна из дыхательных техник связана с числом четыре. Изначально человек медленно вдыхает воздух, считая до четырех, затем задерживает дыхание, считая до четырех, медленно выдыхает воздух, считая до четырех, и снова задерживает дыхания, медленно считая до четырех. Затем эта процедура повторяется несколько раз.

По словам Моргенталер, при каждом управлении дыханием таким образом, человек регулирует свой сердечный ритм. Это помогает успокоить все тело. Исследования показывают, что эта дыхательные техники помогают активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за помощь телу в расслаблении.

Космос меняет человека и физически, и эмоционально. Психологическая помощь не только позволяет астронавтам переносить длительные миссии на орбите, а также способствует более легкому возвращению на Землю после окончания полета.

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