Как возникла жизнь на Земле и за ее пределами: Большая комета 1997 года дает подсказки (фото)

Ученые изучили химический состав одной из самых ярких наблюдаемых комет за всю историю и сделали важное открытие.

Кометы являются ледяными малыми телами, которые вращаются вокруг Солнца и хранят в себе информацию о самых первых днях существования Солнечной системы и подсказки о происхождении жизни на Земле. Ученые из Университета штата Вирджиния, США, создали модель, чтобы выяснить, как химия известной кометы Хейла-Боппа развивалась с течением времени. Эта информация проливает свет на происхождение жизни на Земле и даже за ее пределами, пишет Space.

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Комета Хейла-Боппа, известная также как C/1995 O1, была обнаружена в 1995 году и является одной из самых ярких наблюдаемых комет за всю историю. В 1997 году во время сближения с Землей она была настолько яркой, что ее даже назвали Большая комета 1997 года. Большими кометами называют кометы, которые становятся особенно яркими во время наблюдения за ними.

Комета Хейла-Боппа возникла, как другие кометы в Облаке Оорта, сферической оболочке Солнечной системы, наполненной ледяными объектами. Считается, что эти объекты хранят в себе остатки солнечной туманности, из которой образовалась Солнечная система.

Комета Хейла-Боппа, известная также как C/1995 O1, была обнаружена в 1995 году и является одной из самых ярких наблюдаемых комет за всю историю Фото: Wikipedia

В далеком прошлом какое-то событие привело к тому, что комета Хейла-Боппа покинула Облако Оорта и начала приближаться к Солнцу. Теперь она вращается вокруг нашей звезды с периодом в 2400 лет.

Используя данные наблюдений, собранные за эти годы, ученые изучили комету Хейла-Боппа, в частности, ее химический состав и то, как она могла эволюционировать с течением времени. С помощью своей модели ученые изучили, как внутри кометы могли образоваться и выжить органические молекулы. Эти молекулы могли дать начало жизни на Земле.

Как показало исследование, ядро кометы Хейла-Боппа, состоящее из замерзшей воды, газов, пыли и каменистого материала, содержит сложные органические молекулы, такие как формамид, метилформиат, этиленгликоль, метанол и ацетонитрил. Эти вещества могут быть связаны с происхождением жизни на Земле.

Комета Хейла-Боппа в небе Земли в 1997 году Фото: Wikipedia

По словам ученых, большинство сложных органических молекул в комете Хейла-Боппа, скорее всего, возникли в самом начале ее формирования, а не в течение ее дальнейшего путешествия во внутреннюю часть Солнечной системы.

Комету Хейла-Боппа увидели астронавты шаттла "Колумбия" в 1997 году Фото: NASA

По словам авторов исследования, кометы представляют собой скопления ледяных пылевых частиц, которые растут в процессе формирования звезд и планет. Хотя такие частицы везде встречаются в межзвездной среде, в регионах, где возникают звезды, они создают ледяные мантии. Именно в этих ледяных структурах формируются сложные органические молекулы. Ледяная пыль объединяется и создает также и кометы, которые содержат сложные органические молекулы, имеющие межзвездное происхождение.

В то же время ученые говорят, что точно не известно, являются ли кометы источником органических молекул, необходимых для жизни, на Земле. Новая модель предполагает, что такая вероятность существует и что органические молекулы, доставленные на Землю кометами, могли возникнуть задолго до того, как образовалось Солнце.

Как уже писал Фокус, китайский марсоход обнаружил доказательства существования океана на Марсе. Ученые получили новые доказательства того, что на Красной планете миллиарды лет назад был океан из жидкой воды.

Также Фокус писал о том, что кометы, как и астероиды также представляют реальную угрозу для нашей планеты, ведь могут столкнуться с Землей. Авторы недавнего исследования выяснили, что предсказать появление потенциально опасной кометы можно с помощью метеорных потоков.