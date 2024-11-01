Кометы могут столкнуться с Землей: астрономы выяснили, как обнаружить угрозу заранее (фото)

Ученые считают, что для обнаружения потенциально опасных для Земли комет нужно использовать метеорные потоки.

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В прошлом люди часто связывали появление комет с тем, что должно произойти какое-то не очень хорошее событие. На самом деле кометы действительно могут представлять угрозу для нашей планеты, ведь эти ледяные объекты могут столкнуться с Землей. Только в 18 веке астрономы начали предсказывать возвращение некоторых комет из окраин Солнечной системы ближе к Солнцу. Но даже сегодня ученые не могут предсказать возвращение большинства комет, пока те не пролетят через внутреннюю часть Солнечной системы. Если такая комета случайно направится прямо к Земле, то есть будет существовать угроза столкновения, ученые не узнают об этом, пока не станет слишком поздно. Но авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, отметили, что ситуацию можно изменить с помощью наблюдений за метеорными потоками, пишет Universe Today.

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Кометы прилетают во внутреннюю часть Солнечной системы из Облака Оорта. Это ледяной остаток рождения нашей Солнечной системы, который окружает Солнце в виде сферы диаметром 100 000 астрономических единиц. Это в 100 тысяч раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Кометы прилетают во внутреннюю часть Солнечной системы из Облака Оорта. Это ледяной остаток рождения нашей Солнечной системы, который окружает Солнце в виде сферы диаметром 100 000 астрономических единиц Фото: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Столкновения между объектами в Облаке Оорта или же близкий пролет другой звезды приводят к тому, что некоторые кометы, состоящие из льда и камня, отправляются во внутреннюю часть Солнечной системы. При этом после сближения с Солнцем обратно они могут не вернуться в течение сотен, тысяч и даже десятков тысяч лет. Кометы, которые имеют период вращения вокруг Солнца дольше, чем 200 лет, называются долгопериодическими кометами, и их возвращение предсказать сложнее всего.

Большинство долгопериодических комет не представляют угрозы для Земли, ведь их орбиты не пересекают орбиту нашей планеты, а потому не существует риска столкновения. Но некоторые долгопериодические кометы могут столкнуться с Землей, ведь известно, что в прошлом такое уже происходило. Также об этом свидетельствует наличие регулярных метеорных потоков. Они были созданы обломками комет при пересечении орбиты Земли.

Комета C/2023 P1 (Нисимура) Фото: NASA

Связь между метеорными потоками и кометами была установлена путем изучения орбит известных комет и сравнения их с движениями известных метеорных потоков. Авторы исслдеования считают, что можно все сделать наоборот, то есть с помощью метеорных потоков обнаружить неизвестные долгопериодические кометы. Таким образом можно заранее предсказать появление кометы, которая представляет угрозу для Земли.

Метеорный поток Леониды Фото: Wikipedia

Ученые создали моделирование движения комет с периодом вращения вокруг Солнца от 200 до 4000 лет. Также ученые провели анализ обломков, которые могли бы оставить эти гипотетические кометы. Астрономы пришли к выводу, что наблюдения за метеорными потоками с помощью наземной Обсерватории имени Веры Рубин, которая скоро начнет работу, помогут найти долгопериодические кометы еще задолго до того, как они окажутся рядом с Солнцем. Ученые обнаружили, что некоторые метеорные потоки позволят обнаружить кометы за месяцы и даже годы до того, как их обычно замечают.

В качестве примера ученые использовали очень слабый метеорный поток Сигма-Гибриды, который появляется в начале декабря. До того, как в прошлом году была открыта комета C/2023 P1 (Нисимура), астрономы не знали, что этот метеорный поток создан именно этой кометой. Но наблюдения за потоком Сигма-Гибриды позволило авторам исследования определить орбиту этой кометы. По словам ученых, если бы этот метод использовали раньше, что комета C/2023 P1 (Нисимура) была бы обнаружена за 8 месяцев до ее фактического открытия.

Как уже писал Фокус, телескопы NASA показали спиральные галактики с "кровавыми глазами". Телескопы Хаббл и Уэбб сделали потрясающие снимки двух спиральных галактик, которые находятся в процессе слияния.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Hera, который отправился изучать околоземной астероид, снова направил свои камеры в сторону Земли. В этот раз зонд сделал необычные фотографии нашей планеты, находясь на расстоянии 2 млн км от Земли.