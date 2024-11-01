Комети можуть зіткнутися із Землею: астрономи з'ясували, як виявити загрозу заздалегідь (фото)

Учені вважають, що для виявлення потенційно небезпечних для Землі комет потрібно використовувати метеорні потоки.

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У минулому люди часто пов'язували появу комет із тим, що має відбутися якась не дуже хороша подія. Насправді комети дійсно можуть становити загрозу для нашої планети, адже ці крижані об'єкти можуть зіткнутися із Землею. Лише у 18 столітті астрономи почали передбачати повернення деяких комет з околиць Сонячної системи ближче до Сонця. Але навіть сьогодні вчені не можуть передбачити повернення більшості комет, поки ті не пролетять через внутрішню частину Сонячної системи. Якщо така комета випадково попрямує прямо до Землі, тобто існуватиме загроза зіткнення, науковці не дізнаються про це, поки не стане надто пізно. Але автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, зазначили, що ситуацію можна змінити за допомогою спостережень за метеорними потоками, пише Universe Today.

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Комети прилітають у внутрішню частину Сонячної системи з Хмари Оорта. Це крижаний залишок народження нашої Сонячної системи, який оточує Сонце у вигляді сфери діаметром 100 000 астрономічних одиниць. Це в 100 тисяч разів більше за відстань між Землею і Сонцем.

Комети прилітають у внутрішню частину Сонячної системи з Хмари Оорта. Це крижаний залишок народження нашої Сонячної системи, який оточує Сонце у вигляді сфери діаметром 100 000 астрономічних одиниць Фото: облако Оорта

Зіткнення між об'єктами в Хмарі Оорта або ж близький проліт іншої зірки призводять до того, що деякі комети, які складаються з льоду і каменю, відправляються у внутрішню частину Сонячної системи. Водночас після зближення із Сонцем назад вони можуть не повернутися протягом сотень, тисяч і навіть десятків тисяч років. Комети, які мають період обертання навколо Сонця довше, ніж 200 років, називаються довгоперіодичними кометами, і їхнє повернення передбачити найскладніше.

Більшість довгоперіодичних комет не становлять загрози для Землі, адже їхні орбіти не перетинають орбіту нашої планети, а тому не існує ризику зіткнення. Але деякі довгоперіодичні комети можуть зіткнутися із Землею, адже відомо, що в минулому таке вже відбувалося. Також про це свідчить наявність регулярних метеорних потоків. Вони були створені уламками комет під час перетину орбіти Землі.

Комета C/2023 P1 (Нісімура) Фото: NASA

Зв'язок між метеорними потоками і кометами було встановлено шляхом вивчення орбіт відомих комет і порівняння їх з рухами відомих метеорних потоків. Автори дослідження вважають, що можна все зробити навпаки, тобто за допомогою метеорних потоків виявити невідомі довгоперіодичні комети. Так можна заздалегідь передбачити появу комети, яка становить загрозу для Землі.

Метеорний потік Леоніди Фото: Wikipedia

Учені створили моделювання руху комет із періодом обертання навколо Сонця від 200 до 4000 років. Також учені провели аналіз уламків, які могли б залишити ці гіпотетичні комети. Астрономи дійшли висновку, що спостереження за метеорними потоками за допомогою наземної Обсерваторії імені Віри Рубін, яка незабаром розпочне роботу, допоможуть знайти довгоперіодичні комети ще задовго до того, як вони опиняться поруч із Сонцем. Вчені виявили, що деякі метеорні потоки дадуть змогу виявити комети за місяці і навіть роки до того, як їх зазвичай помічають.

Як приклад учені використали дуже слабкий метеорний потік Сигма-Гібриди, який з'являється на початку грудня. До того, як минулого року було відкрито комету C/2023 P1 (Нісімура), астрономи не знали, що цей метеорний потік створений саме цією кометою. Але спостереження за потоком Сигма-Гібриди дало змогу авторам дослідження визначити орбіту цієї комети. За словами вчених, якби цей метод використовували раніше, то комета C/2023 P1 (Нісімура) була б виявлена за 8 місяців до її фактичного відкриття.

Як уже писав Фокус, телескопи NASA показали спіральні галактики з "кривавими очима". Телескопи Габбл і Вебб зробили разючі знімки двох спіральних галактик, які перебувають у процесі злиття.

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