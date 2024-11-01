Дуже дивні знімки Землі зробив зонд ЄКА з відстані 2 млн км від нашої планети (фото)

Зонд Hera Європейського космічного агентства надіслав гіперспектральні зображення хмарного візерунка нашої планети.

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Космічний апарат Hera, який вирушив вивчати пошкоджений NASA навколоземний астероїд Діморф, показав дуже дивні нові знімки Землі, пише Space.

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7 жовтня відбувся успішний запуск космічного апарату Hera

Зонд Hera, запущений у космос 7 жовтня цього року, щоб вивчити подвійну астероїдну систему з близької відстані, знову звернув свій погляд на Землю, щоб зробити фотографії нашої планети в декількох довжинах хвиль світла. Фотографії було зроблено з відстані приблизно 2 млн км за допомогою гіперспектрального сканера HyperScout H, встановленого на зонді Європейського космічного агентства (ЄКА).

Як уже писав Фокус, у жовтні, коли зонд Hera перебував на відстані 1 млн км від нашої планети, він зробив цікаві зображення не тільки Землі, а й Місяця, які видно на тлі абсолютно чорного космосу.

За словами вчених з ЄКА, крім того, що нові фотографії є прекрасним космічним мистецтвом, вони також дають змогу побачити хмарні візерунки Землі.

Фотографії було зроблено з відстані приблизно 2 млн км за допомогою гіперспектрального сканера HyperScout H, встановленого на зонді Європейського космічного агентства Фото: ESA

Космічний апарат Hera має прибути до подвійної астероїдної системи, що складається з астероїда Дідім і його супутника, астероїда Діморф, у 2026 році. Мета місії полягає у вивченні наслідків місії NASA DART 2022 року. Тоді космічний апарат NASA зіткнувся з астероїдом Діморф, залишив на ньому ударний кратер, але це призвело до зміни орбіти космічного каменю, за якою той обертається навколо астероїда Дідім.

Апарат DART продемонстрував стратегію планетарної оборони, яку можна застосувати для зміни орбіти астероїдів, що загрожуватимуть Землі.

Наслідки зіткнення апарата DART протягом двох років астрономи вивчали тільки за допомогою телескопів, але вчені хочуть побачити з близької відстані, що сталося з астероїдом Діморф.

Сканер HyperScout H, за допомогою якого зонд Hera провів спостереження за Землею, має вивчити мінеральний склад астероїда Діморф.

Як уже писав Фокус, NASA показало, на якому "автомобілі" астронавти переміщатимуться по поверхні Місяця в межах місячної програми "Артеміда". Учасники місії "Артеміда-5" у 2030 році зможуть переміщатися по Місяцю не тільки пішки.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що глобальне магнітне поле Марса діяло довше, ніж вважалося. Це означає, що умови, необхідні для життя на Червоній планеті також тривали довше.