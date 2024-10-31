Астронавти їздитимуть Місяцем на "автомобілі": NASA показало, яким він буде (фото)

Учасники місії "Артміда-5" у 2030 році зможуть переміщатися поверхнею Місяця не тільки пішки.

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Лише астронавти місій "Аполлон-15", "Аполлон-16" і "Аполлон-17" у 1971-1972 роках переміщалися поверхнею Місяця за допомогою місячного всюдихода. До цього астронавти ходили супутником Землі лише пішки. У NASA заявили, що астронавти місії "Артеміда-5", які вирушать на Місяць у 2030 році, також матимуть транспортний засіб і вже створено його прототип, який проходить випробування, пише Universe Today.

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Нова місячна програма NASA під назвою "Артеміда" набирає обертів. Астронавти в рамках цієї програми досліджуватимуть Місяць набагато ретельніше, ніж астронавти програми "Аполлон", тому їм потрібен транспортний засіб для пересування Місяцем. У квітні 2024 року NASA обрало трьох підрядників для розробки всюдихода під назвою Lunar Terrain Vehicle або LTV.

Інженери NASA вже створили прототип негерметичного всюдихода, який буде платформою для оцінки технологічних рішень, запропонованих трьома приватними компаніями: Intuitive Machines, Lunar Outpost і Venturi Astrolab.

Інженери NASA вже створили прототип негерметичного всюдихода, який буде платформою для оцінки технологічних рішень, запропонованих трьома приватними компаніями Фото: NASA

За допомогою прототипу вчені з NASA перевірять надійність конструкції відсіку для екіпажу, наскільки місячний всюдихід легко обслуговувати, яке корисне наукове навантаження він нестиме, і ще багато інших аспектів буде оцінено, перш ніж буде обрано транспортний засіб від тієї чи іншої компанії.

У NASA є деякі вимоги, які мають виконати три обрані компанії. Місячний всюдихід повинен перевозити двох астронавтів і мати можливість віддаленого управління, а також різні режими руху.

Лише астронавти місій "Аполлон-15", "Аполлон-16" і "Аполлон-17" у 1971-1972 роках переміщалися поверхнею Місяця за допомогою місячного всюдихода.

Коли астронавти NASA вперше висадилися на Місяці в 1969 році не було сенсу проводити дослідження далеко від місця посадки. Пізніше ситуація трохи змінилася, але зараз NASA планує, щоб астронавти могли проводити дослідження поверхні Місяця на дуже великій відстані від місця посадки.

Місячні місії програми "Артеміда" будуть покладатися на мобільність для досягнення своїх цілей. LTV матиме вирішальне значення для успіху цих місій, даючи змогу досліджувати велику територію на Місяці. NASA має намір використовувати нові місячні всюдиходи, починаючи з місії "Артеміда-5", яка буде запущена не раніше 2030 року.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що на Марсі могло існувати життя набагато довше, ніж передбачалося. Дослідження показує, що захисне магнітне поле Марса, що підтримує сприятливу для життя атмосферу, існувало довше, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що в Китаї створили прототип нового надзвукового літака, який зможе перевозити пасажирів зі швидкістю 4900 км/год.

Ще Фокус писав про те, що стали відомі кілька передбачуваних місць посадки на Місяць у 2026 році, коли астронавти повернуться на супутник Землі вперше з 1972 року.