Місія "Артеміда-3": NASA показало, який вигляд мають місця посадки астронавтів на Місяць (фото)

Космічне агентство США представило 9 потенційних місць посадки астронавтів на Місяць, з яких одне буде вибрано пізніше.

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NASA має намір повернути людину на Місяць у 2026 році в межах місії "Артеміда-3". Астронавти висадяться на поверхні супутника Землі вперше з 1972 року. Космічне агентство США представило 9 потенційних місць посадки на поверхні Місяця, але де саме відбудеться приземлення стане відомо пізніше, пише Space.

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Усі 9 потенційних місць посадки астронавтів на Місяць мають різні геологічні особливості. Проте кожне з цих місць може дати нове уявлення про Місяць, його ресурси, а також взагалі про історію Сонячної системи.

Коли буде точно визначено час старту місії "Артеміда-3" у 2026 році, тоді NASA вже має визначитися з тим, де саме відбудеться приземлення астронавтів. Тобто буде обрано лише одне місце посадки на Місяць із представлених дев'яти. У NASA повідомили, що це залежатиме від траєкторії польоту та умов на поверхні Місяця.

Усі 9 потенційних місць посадки астронавтів на Місяць мають різні геологічні особливості Фото: NASA

Астронавти місії "Артеміда-3" мають здійснити посадку максимально близько до південного полюса Місяця, зокрема до тих регіонів, куди ніколи не потрапляє світло Сонця. Учені вважають, що в цих регіонах мільярди років накопичувався водяний лід, який може надати нову інформацію про формування Сонячної системи та стати джерелом води для астронавтів, а також кисню та водню, які можна використовувати для виготовлення ракетного палива. Кисень також можна використовувати для систем життєзабезпечення астронавтів.

Рельєф потенційних місць посадки на Місяці дозволяє приземлитися астронавтам на посадковому модулі Starship HLS від компанії SpaceX. Він доставить двох астронавтів із навколомісячної орбіти, де залишаться на борту космічного корабля Orion ще двоє астронавтів. Starship HLS — це не просто посадковий модуль, це ще й місце для перебування астронавтів на Місяці протягом тижня. Після завершення наукових досліджень астронавти за допомогою Starship HLS повернуться назад на Orion, а потім вирушать на Землю.

Рельєф потенційних місць посадки на Місяці дає змогу приземлитися астронавтам на посадковому модулі Starship HLS від компанії SpaceX Фото: Starship

Посадковий модуль Starship HLS розробляє компанія SpaceX і вона має наступного року або на початку 2026 року провести випробувальний політ транспортного засобу без астронавтів на борту. Тобто Starship HLS має успішно приземлитися на Місяці.

Але перед цим компанія SpaceX має провести випробування заправки Starship HLS на орбіті, адже цей космічний корабель не має достатньо пального, щоб одразу вирушити на Місяць.

Як уже писав Фокус, астрофотограф з Португалії зробив знімок дуже рідкісної комети, яка до того ж відростила і другий не зовсім звичайний хвіст.

Також Фокус писав про те, що астронавт NASA зробив моторошний знімок космічного корабля SpaceX Dragon з МКС. Корабель Crew Dragon на фотографії має вигляд космічної примари.